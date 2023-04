Technikdirektor Allision über Mercedes W14: "Er ist keine Offenbarung"

Der neue technische Direktor von Mercedes, James Allison, sagt, dass das Team den W14 so lange als "schwaches Auto" betrachten wird, bis er in der Startaufstellung das Schnellste ist. Nach einem schwierigen Start in die Saison zeigte der W14 in Australien Fortschritte, als sich George Russell dank eines Problems von Sergio Perez als Zweiter qualifizierte und Lewis Hamilton im Rennen Zweiter wurde.

Im Podcast 'F1 Nation' sagt Allison, der nach einem Jobtausch mit Mike Elliott in die Rolle des Technikdirektors zurückgekehrt ist, jedoch, dass die Leistung des Autos immer noch weit unter den Erwartungen des Teams liegt. "Er ist zuverlässig, das ist eine eindeutige Stärke", sagt er auf die Frage nach den Eigenschaften des W14.

"Und er hat ein sehr gutes Paar, das ihn herumkutschiert. Sie sind besser als der Großteil des Feldes da draußen. Aber solange er nicht der Schnellste ist, wird er sich für uns alle immer wie ein schwaches Auto anfühlen."

Allison: "Fahreigenschaften lassen zu wünschen übrig"

"Es ist angemessen reifenschonend, aber nicht so gut wie einige der Autos, die wir in der Vergangenheit gebaut haben. Er hat mehr Abtrieb als die meisten anderen Autos in der Startaufstellung, aber nicht genug. Die Fahreigenschaften lassen ein wenig zu wünschen übrig, und daran muss sicher noch gearbeitet werden", fügt er hinzu.

"Aber nichts davon ist eine Offenbarung. Wir haben an den meisten Wochenenden darüber gesprochen. Und es ist ein Teil dessen, was das Team angehen muss, um wieder siegfähiges Material in die Hände zu bekommen."

Allison will sich zudem nicht dazu äußern, welche Rennstrecken den W14 besonders liegen könnten. Stattdessen deutet er an, dass sich die Parameter im Laufe des Jahres und der Einführung von Updates verschieben werden.

Allison: Ab jetzt kommen jedes Rennen Updates

"Es ist noch ziemlich früh in der Saison, um zu diagnostizieren, was das Auto gut kann und was nicht, denn das Auto ist keine fixe Sache", erklärt er. "Es ist eine Plattform, die sich über das ganze Jahr hinweg entwickelt. Wenn ich jetzt etwas aus dem Hut zaubern müsste, würde ich sagen, dass wir auf den Strecken mit Frontbegrenzung etwas stärker sind als auf den Strecken, die wirklich hinten stark begrenzt sind."

"Auf einer Strecke wie Bahrain kommt es also darauf an, wie gut das Auto mit den Hinterreifen zurechtkommt. Melbourne war eher eine Strecke, die von vorne begrenzt ist. Andere Strecken mit Frontlimitierung sind Barcelona und Silverstone. Aber ehrlich gesagt ist es noch zu früh, um Vorhersagen zu treffen, denn die Regeln sind noch jung, das Auto ist noch jung, und es gibt noch viel zu tun."

Allison bestätigt, dass das Team in Aserbaidschan mit einem neuen Paket antreten wird und im Laufe der Saison weitere Updates bringen wird. "Der Fluss an neuen Teilen ist bereits erfolgt", sagt er. "Man hat so ziemlich jedes Wochenende, an dem man damit Rennen fährt, ein anderes Auto. Manchmal sind es ein paar mehr Teile, manchmal ein paar weniger. Aber wir werden für jedes Rennen neue Teile bekommen."

Ist Red Bull schon außer Reichweite?

"Baku wird da keine Ausnahme sein, und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin tun können. Man wird schließlich durch die Kostenobergrenze und so weiter eingeschränkt. Aber wir befinden uns in einer Phase der Saison, in der wir immer noch genug Power haben, um Wochenende für Wochenende Rundenzeiten auf das Auto zu bringen."

Auf die Frage, welche Teams Mercedes derzeit als Gegner betrachtet, betont Allison, dass man sich auf ein größeres Bild konzentriere, nämlich das Streben nach einem allgemeinen Leistungsgewinn. "Wir versuchen, nicht wirklich in diesen Begriffen zu denken", meint er. "Wir konzentrieren uns auf die Bereiche, in denen wir Möglichkeiten am Auto haben."

"Wie schnell können wir diese Möglichkeiten mit Hardware oder anderen Ansätzen ausschöpfen, in der Erwartung, dass dies unsere Chancen an einem bestimmten Wochenende verbessern wird? Je schneller wir das tun können, und zwar so schnell wie möglich, desto besser sind unsere Chancen an einem bestimmten Wochenende, gegen ein bestimmtes Team und in der Meisterschaft."

"Aber wir sind völlig realistisch, was die beachtliche Leistung der Red Bull und insbesondere von Max [Verstappen] angeht. Sie werden ein extrem würdiger Gegner sein, den es zu jagen und dann zu gegebener Zeit zu überholen gilt", so Allison.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.