Technische Fehler bei Audi: Nico Hülkenberg nicht in den Top 10

Nico Hülkenberg konnte sich vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps nicht in den Top 10 qualifizieren. Die Samstags-Session war für den Audi-Piloten aufgrund von technischen Problemen schon im Q2 vorbei. Beim Rennen auf der Ardennen-Achterbahn geht Hülkenberg als Zwölfter an den Start, während Bortoleto von Platz acht in den Grand Prix starten wird.

Im Q2 selbst hatte der Audi-Pilot ab seinem ersten Run mit Problemen beim Schalten zu kämpfen. "Mann, ich habe in der letzten Kurve die Gang-Synchronisation verloren", so ein Funkspruch des 38-Jährigen.

Folglich fehlten am Ende von Q2 mehr als sechs Zehntelsekunden auf die Zeit des zehntplatzierten Bortoleto. Aufgrund von Startplatzstrafen für Isack Hadjar und Lando Norris startet Hülkenberg am Sonntag trotzdem von Platz zwölf und nicht von Platz vierzehn.

"Ich wusste schon am Anfang von Q2, dass irgendetwas nicht stimmt, und habe ständig die Gang-Synchronisation verloren", erläutert Hülkenberg nach der Session.

"Die Schaltvorgänge waren nicht nahtlos, sondern sehr harsch. Das hat am Anfang von Q2 begonnen. Und auf meiner letzten schnellen Runde habe ich [die Synchronisation] im ersten Sektor wieder verloren. Ich wusste also, dass da irgendetwas brodelt und nicht so ganz stimmt."

Nach dem Ende der Session rollte der Audi-Pilot plötzlich im zweiten Sektor aus. "Sorry, Nico, wir müssen das Auto abstellen", so der dazugehörige Funkspruch. "Wir haben ein Hydraulik-Leck."

Dazu erklärt Hülkenberg bei Sky Sport F1: "Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert dieses Jahr. Natürlich bitter und ärgerlich, dass wir das nach wie vor anscheinend nicht ganz im Griff haben. Und ja, es kostet natürlich."

Auf die Frage, wie viele Sorgen sich der Audi-Pilot vor dem Grand Prix am Sonntag macht, lautet seine Antwort: "Keine. Das Auto wird heute repariert, und entweder hält es morgen, oder es hält nicht."

Schon in Q1 musste Hülkenberg ungewollt einen zweiten Run einlegen. Aufgrund von zwei vor ihm fahrenden Cadillacs musste der 38-Jährige seine eigentlich geplante Runde abbrechen und zu einem neuen Run ansetzen. Alles in allem kein idealer Samstag.

Zumindest das Top-10-Ergebnis seines Teamkollegen Bortoleto stimmt Hülkenberg ein wenig optimistisch. "Ich denke, es gibt positive Zeichen", so seine Wortwahl.

"Der Speed und die Performance, im Mittelfeld anzugreifen, sind absolut vorhanden. Wir haben das schon oft gesehen, und heute eben wieder. Wir müssen sicherstellen, dass die Dinge reibungslos verlaufen."