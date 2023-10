Technische Regelverstöße bei Hamilton und Leclerc: Disqualifikation!

Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und Ferrari-Fahrer Charles Leclerc wurden nachträglich vom Großen Preis der USA 2023 ausgeschlossen. Bei der technischen Nachkontrolle durch den Automobil-Weltverband (FIA) sind die Autos der beiden Formel-1-Fahrer durchgefallen.

Sowohl an Hamiltons Mercedes W14 als auch an Leclercs SF-23 ist der Unterboden als nicht regelkonform eingestuft worden. In einer entsprechenden Meldung heißt es: "Die Bodenplatten [...] entsprechen nicht dem Artikel 3.5.9 des Technischen Reglements."

Der entscheidende Punkt ist folgende Formulierung unter Abschnitt e: "Die Bodenplatte muss [...] einheitlich 10 Millimeter dick sein (plus/minus 0,2 Millimeter), wenn die Bodenplatte neu ist. Akzeptiert wird eine Dicke von neun Millimetern als Folge von Verschleiß."

Die Sache wurde daraufhin an die Rennkommissare übergeben, womit quasi klar war, dass beide Fahrer disqualifiziert werden würden. Denn bei Verstößen gegen das Technische Reglement lässt die FIA keinerlei Spielraum zu.

In der Begründung der Stewards heißt es in beiden Fällen: "Während der Anhörung räumte das Team ein, dass die vom Technischen Team der FIA durchgeführte Messung korrekt war, und erklärte, dass der hohe Verschleiß der 'Skid Pads' wahrscheinlich auf die einzigartige Kombination aus der holprigen Strecke und dem Zeitplan des Sprintrennens zurückzuführen war, bei dem nur wenig Zeit zum Abstimmen und Überprüfen des Autos vor dem Rennen blieb."

Das wirkt sich allerdings nicht strafmildernd aus, denn: "Die Stewards weisen darauf hin, dass es in der Verantwortung des Teilnehmers liegt, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug während einer Veranstaltung jederzeit regelkonform ist."

"In diesem speziellen Fall lag der hintere 'Skid' in dem im Bericht des Technischen Delegierten definierten Bereich außerhalb der in Artikel 3.5.9 e) des Technischen Reglements [...] festgelegten Schwellenwerte, die eine Toleranz für den Verschleiß beinhalten."

"Daher wird die Standardstrafe für einen Verstoß gegen das Technische Reglement verhängt", so die Stewards. Und diese Strafe ist eben eine Disqualifikation. Alle Piloten, die im Rennen hinter Leclerc und/oder Hamilton gelandet waren, rücken demnach ein oder zwei Plätze nach vorne.

Lando Norris (McLaren) erbt damit den zweiten Platz von Hamilton, während Carlos Sainz (Ferrari) auf P3 und damit das Podium vorrückt. Weiter hinten rücken die beiden Williams-Piloten Alexander Albon und Logan Sargeant in die Top 10 auf.

Für Sargeant ist es damit ausgerechnet beim Heimrennen in den USA der erste Punktgewinn in der Formel 1.

