Teile-Mangel: Honda greift durch bei Aston Martin
Batterieprobleme, Leistungsverlust und zu wenig Kilometer: Antriebspartner Honda zwingt Aston Martin zu einem eingeschränkten Testprogramm
Lance Stroll strandet im Kiesbett mit dem Aston Martin AMR26
Foto: Getty Getty
Die technischen Probleme bei Aston Martin reißen auch am letzten Tag der Formel-1-Wintertests 2026 in Bahrain nicht ab (das Geschehen hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!): Das Team um Fernando Alonso und Lance Stroll kann zum Abschluss der Probefahrten nur ein "sehr eingeschränktes" Programm absolvieren, wie Aston Martins Antriebspartner Honda nun verkündet hat.
In einem kurzen Statement erklärte der japanische Hersteller: "Unser Einsatz mit Fernando Alonso am Donnerstag brachte ein Problem im Zusammenhang mit der Batterie ans Licht, das unseren Testplan mit Aston Martin beeinträchtigt hat. Seitdem führen wir auf dem Prüfstand bei HRC in Sakura in Japan entsprechende Simulationen durch."
Von einer Problemlösung schreibt Honda nichts, muss aber einräumen, dass der Testbetrieb nicht normal fortgesetzt werden kann: "Aufgrund der Prüfstandtests und eines Mangels an Komponenten für den Antriebsstrang mussten wir den Einsatzplan für Freitag anpassen." Das Ergebnis: Aston Martin kann per Honda-Vorgabe "nur kurze Versuche" absolvieren.
Rückschläge am laufenden Band für Aston Martin
Das ist ein weiterer Rückschlag für den Rennstall aus Silverstone, dessen Formel-1-Tests vor der Saison 2026 bislang von Pannen und Problemen geprägt waren: Den Shakedown in Barcelona verpasste Aston Martin weitgehend und absolvierte nur einen kompletten Fahrtag - statt der erlaubten drei Fahrtage.
Bei den Testfahrten in Bahrain ging es schwierig weiter für Aston Martin: Mit rund 1.115 Kilometern schaffte das Team in der ersten Testwoche auf dem Bahrain International Circuit am wenigsten Distanz - McLaren gelang die doppelte Kilometerzahl. Im Vergleich zu den jeweiligen Spitzenteams fehlten in der zweiten Woche erneut rund 500 Kilometer - pro Tag. (Hier alle Testergebnisse abrufen!)
Teamvertreter räumen Schwierigkeiten ein
Inzwischen haben mehrere Teamvertreter bei Aston Martin technische Schwierigkeiten eingeräumt, darunter Stroll. Er sagte: "Ein Großteil" der aktuellen Probleme gehe auf den Honda-Antriebsstrang zurück. "Wir brauchen mehr Leistung. So einfach ist das. Und darüber hinaus müssen wir das Auto verbessern. Es ist also eine Kombination unterschiedlicher Faktoren."
Eine baldige Besserung ist laut Stroll nicht zu erwarten: "Wir haben zwar viele Ideen, aber bis zum Auftakt in Australien werden wir nicht alle Probleme lösen können. Aber die Saison ist lang und wir versuchen alles - an jedem Wochenende. Dann sehen wir, was passiert."
