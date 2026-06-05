Tennis statt Formel 1: Monaco-GP fliegt kurzfristig aus dem Programm

Ursprünglich hatte RTL geplant, den Großen Preis von Monaco am Sonntag parallel auf Sky, im RTL-Hauptprogramm und auf Spartensender Nitro zu zeigen. Die Übertragung auf Nitro wurde nun allerdings kurzfristig aus dem Programm genommen.

Hintergrund ist das Finale der French Open. Dort steht am Sonntag mit Alexander Zverev ein deutscher Profi im Finale, weshalb man sich entschieden hat, statt der Formel 1 lieber das Tennisfinale zu zeigen.

Die Übertragung beginnt um 14:30 Uhr, was es unmöglich macht, auch den Monaco-Grand-Prix zu zeigen, der um 15:00 Uhr und damit fast zeitgleich startet. Das Rennen wird damit "nur" auf Pay-TV-Sender Sky und im RTL-Hauptprogramm zu sehen sein.

Mit dem Großen Preis von Monaco wird am Sonntag erstmals seit mehr als einem halben Jahr wieder ein Formel-1-Rennen im Free-TV in Deutschland übertragen. Zuletzt hatte RTL den Großen Preis von Las Vegas im November 2025 gezeigt.

Zudem ist es das erste Formel-1-Rennen, das RTL nach der Übernahme von Sky am 1. Juni überträgt. In einer Pressemitteilung dazu heißt es: "Vor den Kameras treten die Teams der Sender erstmals gemeinsam auf."

RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek erklärt: "Mit unserem ersten gemeinsamen Super-Sport-Wochenende machen wir für die Fans unmittelbar erlebbar, was der Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky Deutschland bedeutet."

"Das ist ein Vorgeschmack auf die Sport-Erlebnisse, die wir künftig gemeinsam für die Fans schaffen werden", so Leschek. Die Übertragung beginnt auf beiden Sendern am Sonntag bereits um 13:30 Uhr, also anderthalb Stunden vor Rennbeginn.

Zudem wird am Samstag auch schon das Qualifying auf RTL zu sehen sein. Das läuft dann wie geplant übrigens zusätzlich auch auf Nitro - sofern man sich nicht noch ein weiteres Mal zu einer kurzfristigen Programmänderung entscheidet.

Wie viele Formel-1-Rennen RTL in diesem Jahr insgesamt übertragen wird, ist aktuell noch offen. Bislang hat man über den Monaco-GP hinaus noch kein Rennen bestätigt.