Termin für Neweys letzten Red Bull steht: Hypercar RB17 wird enthüllt

Was die Filmfestspiele von Cannes für die Kinoindustrie sind, das ist das altehrwürdige Goodwood Festival of Speed für die Vollgasbranche - und 2024 kommt es dabei zu einer ganz besonderen Premiere: Einen passenderen Ort hätte man sich wohl kaum raussuchen können für die Vorstellung des von vielen Fans mit Spannung erwarteten Hypercars RB17 von Adrian Newey.

Es wird der letzte Red Bull aus der Feder des Stardesigners sein: Mit Jahresende verlässt er den Weltmeisterrennstall nach fast 20 Jahren und vielen gemeinsamen Titeln - mit dem RB17-Hypercar als adäquates Abschiedsgeschenk.

Erstmals gezeigt werden soll dieses der Weltöffentlichkeit am zweiten Tag des Festivals, genauer gesagt am 12. Juli. Dann will Red Bull den RB17 im "Cathedral Paddock" ausstellen, wo er auch für den Rest der Veranstaltung für die Zuschauer zu bewundern sein wird.

"Wir sind aufgeregt, den RB17 erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren und könnten uns dafür keine bessere Bühne vorstellen als das Goodwood Festival of Speed", erklärt Red-Bull-Teamchef Christian Horner. "Der RB17 vereint Rarität und technische Exzellenz. Wir haben alles, was wir über Rennsport wissen, in die Entwicklung des ultimativen Hochleistungsautos einfließen lassen und können es kaum erwarten, dass die Welt das Resultat sieht."

Würdiger Rahmen: Goodwood gilt als Mekka für Auto- und Rennsport-Fans Foto: Motorsport Images

Da Red Bull auch das 20-jährige Jubiläum des eigenen Formel-1-Teams ins Haus steht, bringt die Marke zudem einige ihrer historischen Formel-1-Boliden mit nach Goodwood, die unter anderem von David Coulthard, Patrick Friesacher und Horner selbst pilotiert werden.

RB17 zu sehen - aber noch nicht in Action

Der RB17 hingegen wird noch kein Rollout hinlegen, erste Tests mit dem Hypercar sind erst für 2025 geplant. Doch warum heißt der RB17 überhaupt RB17, sitzen Max Verstappen und Sergio Perez anno 2024 schließlich schon im RB20?

Der Grund: Durch die Corona-Einschränkungen trat Red Bull 2021 mit keiner Neuentwicklung, sondern einem modifizierten Vorjahresauto an, dem RB16B - der eigentlich geplante RB17 entfiel stattdessen. Unter neuen Regeln zur Saison 2022 machte der Rennstall dann direkt mit dem RB18 weiter.

Nun wird die Lücke knapp drei Jahre später doch noch geschlossen, und wie: Das RB17-Hypercar kommt mit V10-Motor, über 1.000 PS und einer Höchstgeschwindigkeit jenseits der 350 km/h. Nur 50 Stück sollen von Neweys Vermächtnis an Red Bull gebaut werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.