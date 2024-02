Testanalyse wie die Profis: Am Montagabend am Formel-1-Stammtisch!

Die Formel-1-Tests in Bahrain sind beendet, und die Spekulationen darüber, wer denn jetzt die größten Chancen hat, den Saisonauftakt am 2. März zu gewinnen, in vollem Gange. Vieles ist dabei Rätselraten - vieles aber auch nicht. Und genau darauf konzentrieren wir uns bei unserem virtuellen Formel-1-Stammtisch am Montagabend auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Es stimmt zwar, dass die Zeitentabelle der drei Testtage wenig aussagekräftig ist, wenn es um das aktuelle Kräfteverhältnis geht. Anders sieht es aus, wenn man zum Beispiel Rennsimulationen auf valider Datenbasis miteinander vergleicht. Denn am Beginn einer Rennsimulation sind die getankten Spritmengen sehr wohl miteinander vergleichbar - und damit auch die Rundenzeiten.

Einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Datenauswertung im Motorsport ist Alexander Bodo, Geschäftsführer des deutschen Technologieunternehmens PACETEQ. Zu den Kunden von PACETEQ zählen auch namhafte Motorsportteams, die sich bei der Auswertung der Testfahrten auf die Zahlen von Bodos rasant wachsendem Team verlassen.

Formel-1-Stammtisch: Was ist das?

Zuletzt hat im Januar Hermann Tilke, bekannter Architekt und Projektleiter vieler Formel-1-Strecken, am virtuellen Stammtisch mit unseren Kanalmitgliedern gesprochen. Davor waren auch schon prominente Akteure wie Ex-Haas-Teamchef Günther Steiner oder die ehemaligen Grand-Prix-Piloten Ralf Schumacher, Alexander Wurz und Nick Heidfeld bei uns am Stammtisch zu Gast.

Die bisherigen Stammtische (seit Dezember 2021) haben stets zwischen drei und sieben Stunden gedauert. Wenn der prominente Gast den Livestream verlassen hat, gibt's noch die Gelegenheit, unter Gleichgesinnten über die Formel 1 zu diskutieren oder auch unserem Team Fragen zu stellen und über das, was gerade Thema ist in der Königsklasse, zu fachsimpeln.

Teilnehmen oder nur zuschauen: Beides möglich!

Unsere Kanalmitglieder können am Februar-Stammtisch (Beginn: Montag, 19:00 Uhr) selbst teilnehmen. Entweder passiv als Zuschauer des Livestreams, oder aktiv mit Textnachrichten über den Livechat. Oder sogar selbst mit Webcam oder Smartdevice direkt von Angesicht zu Angesicht.

Dabei werden möglichst viele User die Gelegenheit haben, unserem Gast höchstpersönlich Fragen zu stellen. Am besten ganz entspannt, im informellen Rahmen, mit einem Glas Bier oder Wein in der Hand - so, wie man das von einem Stammtisch in der Kneipe halt kennt.

Infos: Wie man sich ins Zoom-Meeting einwählen kann

Infos zur Einwahl gibt's kurz vor Beginn des Events im Tab "Mitgliedschaft" auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wer noch kein Mitglied ist, aber jetzt eins werden möchte, der kann das über diesen Link tun.

Archiv: Die bisherigen Stammtische als Video

Neue Mitglieder haben natürlich auch die Möglichkeit, alle bisherigen Mitgliederstammtische im Re-Live zu schauen. Hier geht's zu den Videos:

Der Mitgliederstammtisch ist exklusiv den Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de vorbehalten. Eine Mitgliedschaft (jederzeit kündbar!) kostet 3,99 Euro pro Monat - ungefähr den Preis eines großen Biers. Dafür gibt's (neben weiteren Vorteilen) einmal im Monat den Stammtisch und die Möglichkeit, in unseren Livestreams an Rennwochenenden im Livechat Fragen zu stellen.

Mit Bildmaterial von PACETEQ.