Texas-Design für den RB19: Red Bull fährt in Austin mit Spezial-Lackierung

Red Bull startet beim Großen Preis der USA in Austin mit einer Spezial-Lackierung: Der RB19 bekommt für das Rennen ein besonderes Design, das unter anderem an die texanische 'Lone Star'-Flagge erinnert. Die Lackierung wurde im Rahmen der Kampagne 'Make Your Mark', die für alle drei US-Rennen in Miami, Austin und Las Vegas ein spezielles Design vorsieht, von einem Fan entworfen.

Zur Erinnerung: In Miami war der RB19 von Max Verstappen und Sergio Perez mit rosafarbenen sowie blaugrünen Akzenten gezeichnet. Für den kommenden Grand Prix in Austin wurde die texanische Flagge in das bestehende Design des aktuellen Weltmeisterautos eingearbeitet.

Das Konzept stammt von Franco Cavallone, einem 39-jährigen Grafikdesigner aus Argentinien. Sein Design setzte sich gegen mehr als 2.000 andere Vorschläge durch. "Der Moment, als ich erfuhr, dass ich gewonnen habe, war eine Achterbahn der Gefühle, ich bin so glücklich", freut sich Cavalone, der als Gast von Red Bull beim Großen Preis der USA anwesend sein wird.

Horner: "Das Auto sieht unglaublich gut aus"

Cavallone wurde als Besucher des Miami GP auf die Aktion von Red Bull aufmerksam. Schon in seinem Hotelzimmer begann der Argentinier mit der Umsetzung seiner Idee: "Ich dachte über Austin und den Circuit of the Americas nach und ließ mich von den Streifen und Sternen sowie den geschwungenen rot-weiß-blauen Linien um die Kurven der Strecke inspirieren", verrät der 39-Jährige.

"Es ist wie ein Traum, dass mir das passiert. Mein Design auf dem Auto zu sehen, wird der schönste Tag überhaupt sein, ich kann es kaum erwarten, es auch auf der Strecke zu sehen", strahlt Cavallone. Red-Bull-Teamchef Christian Horner ergänzt: "Es ist wirklich aufregend zu sehen, wie dieser einzigartige, von den Fans geführte Wettbewerb zum Leben erweckt wird und mit dem Wachstum der Formel 1 und unseren Fans in den USA zusammenfällt."

"Franco hat hervorragende Arbeit geleistet, das Auto sieht unglaublich gut aus und zeigt die texanischen Farben und die texanische Kultur", so Horner. "Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir mit einer besonderen Lackierung fahren, deshalb ist es umso schöner, dass sie von unseren Fans entworfen wurde."

"Unser Hunger nach Siegen geht für den Rest der Saison weiter, und wir hoffen, dass diese Lackierung genauso erfolgreich sein wird wie die von Martina in Miami", erinnert Horner. Beim ersten der drei USA-Rennen in diesem Jahr feierten Verstappen und Perez einen Doppelsieg.

