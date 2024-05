Thailand, Südkorea und Indonesien im Gespräch: Weiteres F1-Rennen in Asien?

Liberty-Geschäftsführer Greg Maffei hält einen Grand-Prix in Südostasien für immer wahrscheinlicher: Offenbar sind Thailand, Südkorea und Indonesien daran interessiert, in den kommenden Jahren ein Formel-1-Rennen auszurichten - und das scheint nicht ganz ausgeschlossen!

Die Formel 1 ist davon überzeugt, dass drei Rennen in den Vereinigten Staaten ausreichen, um diesen Markt zu bedienen, und hat sich daher auf andere Regionen konzentriert, um das wachsende weltweite Interesse an Formel-1-Rennen zu wecken.

Bei einer Veranstaltung am Donnerstagabend in Monaco, die von Autosport Business, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, mitorganisiert wurde, sagte Maffei, dass die erfolgreiche Rückkehr des Großen Preises von China zeige, was möglich sei.

"Wir hatten Glück, dass wir in diesem Jahr nach vier Jahren wieder ein Rennen in China austragen konnten", erinnert der Liberty-CEO. "Es war ein großer Erfolg. Das Interesse an China ist explodiert, auch weil wir jetzt einen chinesischen Fahrer haben."

Fährt die Formel 1 bald in Thailand?

"Es ist wichtig, die kulturelle Identität zu sehen, wenn man Fahrer aus einem Land und Teams aus einem Land hat. Deshalb ist es großartig, das Wachstum in China zu sehen. Aber es gibt ein großes Interesse in ganz Asien und wir haben Interesse aus vielen Städten in Asien, wie Sie richtig sagen: Thailand, Seoul, und wir hatten Interesse aus Indonesien. Es gibt viele Orte, die ein Formel-1-Rennen haben wollen."

"Wir haben uns wirklich angeschaut, wo unsere Fans sind, wo sie sein könnten, wer ein großartiges Rennen veranstalten könnte und wer es sich leisten könnte, ein Rennen zu veranstalten - und all diese Überschneidungen dieser drei Kreise", sagt Maffei. "Ich denke, man könnte sehr leicht ein zweites Rennen in Südostasien [neben China] finden."

Die F1-Rückkehr nach China war ein voller Erfolg Foto: Motorsport Images

Der thailändische Premierminister, der sich für ein Straßenrennen in Bangkok ab 2026 oder 2027 einsetzt, besuchte am vergangenen Wochenende bereits den Großen Preis der Emilia-Romagna. Zudem gibt es mit Alex Albon einen Formel-1-Piloten mit thailändischen Wurzeln.

Maffei: Las Vegas GP war ein voller Erfolg

Maffei, der bei der Veranstaltung am Donnerstagabend von führenden Vertretern des Grand Prix von Las Vegas begleitet wurde, erläuterte, wie die Formel 1 durch ihre Entscheidung, auch selbst als Veranstalter aufzutreten, die Wünsche der Fans besser verstanden hat.

"Wir haben den Sport in vielerlei Hinsicht wirklich verändert", sagt der Liberty-CEO. "Eine davon ist, dass es ein B2B-Geschäft ist, bei dem wir das Produkt einfach an den lokalen Promoter weitergegeben haben, der es dann verkauft. Aber durch Dinge wie F1TV und Veranstaltungen, die wir selbst organisiert haben, wie in Las Vegas, verstehen wir die Fans immer besser."

"Wir sind ein Unternehmen, das sich direkt an die Kunden wendet, und wir verstehen ihre Bedürfnisse. So können wir besser lernen und mit der Zeit besser auf ihre Bedürfnisse eingehen, auch in Las Vegas. Ich bin also gespannt, was wir dort gemeinsam erreichen können. Ich denke, es wird eine großartige Show. Und ich hoffe, dass es genauso spannend wird wie im ersten Jahr."

Nach der erfolgreichen Premiere des Las Vegas Grand Prix in der vergangenen Saison, die trotz eines Problems am ersten Tag, als sich ein Gullydeckel löste, erfolgreich verlief, erwartet Maffei in diesem Jahr eine noch bessere Veranstaltung.

F1 zieht Lehren aus dem Las Vegas GP

Auf die Frage, was er sich für den zweiten Las Vegas Grand Prix erhoffe, antwortete Maffei: "Ich hoffe, dass wir ein ähnlich gutes oder sogar besseres Rennen haben werden. Ich hoffe, dass wir keine frühen Ausfälle haben - das wäre schön!"

"Ich denke, unser Probelauf lief sehr gut und wir können nur hoffen, dass das Rennen genauso gut wird. Ich gehe davon aus, dass wir lernen werden, die Dinge zu optimieren und effizienter zu machen, weil wir uns in manchen Fällen so schnell bewegen."

"Ich bin dem Team des Las Vegas GP und unseren Partnern sehr dankbar dafür, wie schnell wir das alles auf die Beine gestellt haben. Es ist erstaunlich, dass wir dieses Rennen in 15 Monaten buchstäblich aus dem Nichts auf die Beine gestellt haben. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal klüger sein. Und wir werden effizienter sein, was wahrscheinlich weniger störend für die Allgemeinheit sein wird."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.