Theo Pourchaire: Habe eine Chance in der Formel 1 verdient

Wenn es um das offene Sauber-Cockpit für das kommende Jahr geht, wird ein Name überraschend selten genannt: Theo Pourchaire. Dabei besitzt der Franzose eigentlich die idealen Voraussetzungen. Der 21-Jährige ist amtierender Formel-2-Meister und bereits seit Jahren Teil der Sauber-Akademie. Und an der Seite von Nico Hülkenberg könnte Pourchaire eine Menge lernen.

Und trotzdem scheint er im Kampf um das Cockpit außen vor zu sein. Nicht einmal das Freitagstraining durfte er zuletzt für die Schweizer bestreiten - das durfte in Zandvoort überraschend Ferrari-Junior Robert Schwarzman.

Was muss passieren, damit Pourchaire eine Chance in der Formel 1 erhält? "Diese Frage stelle ich mir auch - jeden Tag", sagt der Youngster im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

"Ich weiß nicht. Ich habe auf der Strecke mein Bestes gegeben. Sicher gibt es Leute, die sagen, dass es nicht toll aussieht, wenn man die Formel 2 im dritten Jahr gewinnt, aber ich habe sie im Alter von 20 Jahren gewonnen", sagt er. "Ich bin der jüngste Rennsieger in der Formel 2 und der Formel 3. Ich muss überhaupt nichts beweisen. Ich brauche nur eine Möglichkeit, mehr nicht."

Doch die gibt es in der Formel 1 nicht immer. Auch Vorgänger Felipe Drugovich gehört zu den Fahrern, die die Formel 2 gewonnen haben und bislang keine Chance bekommen haben. Andere Fahrer wie Logan Sargeant, Guanyu Zhou oder jüngst Franco Colapinto haben sie jedoch bekommen, obwohl sie die Formel 2 nicht gewonnen haben.

"Verdiene meine Chance"

"Wenn du in meiner Position bist, dann sieht das natürlich unfair aus", muss er zugeben. "Ich finde, es ist auch unfair für Drugovich zum Beispiel. Er hat den Titel gewonnen, aber es ist, wie es ist. Das ist die Formel-1-Welt", sagt Pourchaire.

Er selbst sei aktuell einfach glücklich, überhaupt im Paddock zu sein, auch wenn er bedauert, dass die Leute schnell vergessen zu scheinen, was er in jungem Alter erreicht hat. Denn auch wenn er in der Formel 2 drei Jahre gebraucht hat, ist er immer noch erst 21 Jahre alt. "Ich bin jung genug, um hier zu sein und in Erwägung gezogen zu werden", sagt er.

Pourchaire ist seit einigen Jahren Sauber-Junior und Testfahrer Foto: Motorsport Images

"Ich verlange nichts. Ich möchte einfach nur einen Sitz und ein Lenkrad und meine Chance im Auto."

Traum vom Audi-Cockpit

Sollte es die nicht geben, dann muss sich Pourchaire nach anderen Alternativen umsehen. Die WEC oder die Formel E sind für ihn denkbare Alternativen, wie er sagt. 2024 hatte er die Saison in der japanischen Super Formula begonnen, diese aber nach nur einem Rennen wieder verlassen, um den verletzten David Malukas bei Arrow McLaren in der IndyCar-Serie zu ersetzen.

Wenig später wurde er dort für den Rest der Saison als Stammfahrer bestätigt, nur um wenige Rennen später sein Cockpit doch wieder zu verlieren, weil McLaren die Chance sah, Jungtalent Nolan Siegel zu verpflichten und an sich zu binden. Damit hat Pourchaire aktuell überhaupt kein Renncockpit.

"Das ist hart", muss er zugeben, versucht aber positiv zu bleiben: "Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, all die besten Autos der Welt zu fahren. Und ich bin sicher, das Beste kommt noch."

Das Beste wäre für ihn sicherlich das Cockpit bei Sauber und die Einbindung in das Projekt von Audi. "Für mich wäre es ein Traum, Teil eines so großen Projektes und einer legendären Marke wie Audi zu sein", sagt er. "Ich bin bereit, für so ein Team zu fahren. Ich bin jung, aber ich bin bereit dafür. Und sie wissen sicherlich, dass ich da bin. Wenn sie mich wollen: Ich bin hier und bereit."