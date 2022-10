Theo Pourchaire mit Formel-1-Debüt bei Alfa Romeo im FT1 von Austin

Audio-Player laden

Sauber-Junior Theo Pourchaire wird beim Grand Prix der Vereinigten Staaten Ende des Monats sein Formel-1-Trainingsdebüt geben, wenn er im ersten Training für Alfa Romeo antritt.

Der 19-jährige Franzose, der derzeit auf Platz zwei der FIA-Formel-2-Punktetabelle liegt, wird auf dem Circuit of The Americas seinen ersten Auftritt im C42 von Alfa Romeo haben, nachdem er im vergangenen August bei einem privaten Test auf dem Hungaroring einen Alfa der Spezifikation 2019 gefahren ist.

Er wird dabei Valtteri Bottas ersetzen, wobei Guanyu Zhous Debüt in Bahrain auf eine der beiden Rookie-Sessions angerechnet wurde, die das Team zur Verfügung stellen muss. Alfa Romeo gab außerdem bekannt, dass Pourchaire für 2023 zum Reservefahrer befördert wird, nachdem diese Rolle in diesem Jahr von Robert Kubica übernommen wurde.

Pourchaire über F1-Debüt: "Traum wird wahr"

"Ich freue mich sehr, in Austin mein Debüt im Freien Training zu geben", sagt Pourchaire, der in seiner zweiten Saison in der Formel-2-Meisterschaft bereits drei Rennen in Bahrain, Imola und in Spa gewonnen hat.

"Es wird das zweite Mal sein, dass ich hinter dem Steuer eines Formel-1-Autos sitze, aber in gewisser Weise wird es sich anfühlen, als wäre es das erste Mal, denn dieses Mal wird es während einer offiziellen Grand-Prix-Session sein. Es fühlt sich an wie ein Traum, der wahr wird, und ich möchte dem Alfa Romeo F1 Team ORLEN dafür danken, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben und mir diese großartige Chance bieten."

"Ich freue mich darauf, auf der Strecke zu sein, und ich werde sicherstellen, dass ich das Beste daraus mache und mein Bestes gebe, um das Team bei der Vorbereitung auf den Grand Prix der Vereinigten Staaten zu unterstützen."

Teamchef Vasseur: "Sind beeindruckt von seiner Entwicklung"

Der Teamchef von Alfa Romeo, Frederic Vasseur, lobt Pourchaires Fortschritte, seit er 2019 der Sauber-Academy beigetreten ist, und nachdem er in der FIA-Formel-3-Meisterschaft 2020 den zweiten Platz hinter Oscar Piastri belegt hatte und in der vergangenen Saison mit seinem Sieg in Monaco der jüngste Formel-2-Sieger aller Zeiten geworden war.

"Wir freuen uns sehr, dass er nächste Woche sein erstes Freies Training absolvieren darf. Das ist eine wohlverdiente Chance, und ich bin zuversichtlich, dass er uns mit seinen Leistungen erneut beeindrucken wird, denn er wird dem Team helfen, vor dem Großen Preis der USA wertvolle Daten zu sammeln."

Wer neben Pourchaire in Austin noch sein F1-Debüt geben wird

Das Debüt von Pourchaire war eigentlich für seinen Heim-Grand-Prix in Frankreich geplant, bevor die Absage des Großen Preises von Russland die Formel 2 dazu veranlasste, ihr Rahmenrennen auf den Grand Prix von Frankreich zu verlegen. Vasseur entschied, dass Pourchaire den Alfa Romeo nicht bei Veranstaltungen fahren würde, die mit einem Formel-2-Rennwochenende kollidieren.

Pourchaire wird nicht der einzige Rookie sein, der in Austin im FT1 zum Einsatz kommt. Der Formel-2-Vizeweltmeister von 2021, Robert Schwarzman, wird zum ersten Mal für Ferrari fahren, während Logan Sargeant für Williams antritt.

Antonio Giovinazzi wird derweil seinen letzten Einsatz für Haas absolvieren, die diese Woche ebenfalls bekannt gaben, dass Pietro Fittipaldi in Mexiko und Abu Dhabi fahren wird. Obwohl der Brasilianer schon zwei Formel-1-Rennen bestritten hat - als Ersatz für Romain Grosjean nach dessen Feuerunfall - und damit streng genommen kein Neuling mehr ist, werden seine beiden Einsätze als die eines Rookies gewertet werden.

