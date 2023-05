Ticketverkäufe, Atmosphäre und mehr: Wie gut war Miami im zweiten Jahr?

Der erste Große Preis von Miami im vergangenen Jahr war von einem großen Hype umgeben, aber hat die jüngste Zielstadt der Formel 1 nun genug getan, um sich zu etablieren und das Interesse aufrechtzuerhalten?

Die größte Herausforderung für jeden neuen Formel-1-Veranstalter ist immer das zweite Rennen. Eine brandneue Veranstaltung im Kalender sorgt immer für großes Aufsehen, und die Fans haben es oft eilig, Karten für den neuesten Grand Prix im Kalender zu ergattern. Aber es dauert nicht lange, bis der Reiz der Neuheit nachlässt und das zweite Jahr oft einen Realitätscheck des Potenzials eines Grand Prix bietet.

Es kommt immer wieder vor, dass Grands Prix im zweiten Jahr einen Zuschauerschwund erleiden und die Veranstalter besonders hart arbeiten müssen, um die Fans davon zu überzeugen, dass sie ihr Interesse nicht zu einer anderen Veranstaltung verlagern, die das nächste große Ding geworden ist.

Herausforderung für Miami war groß

Miami scheint von diesem Phänomen nicht verschont geblieben zu sein, denn in den Wochen vor dem Rennen wurde darauf hingewiesen, dass noch Karten erhältlich waren, und die Fernsehbilder des Wochenendes zeigten während der Trainings leere Tribünen.

Nach der Kritik des ersten Jahres an der gefälschten Marina und den hohen Ticketpreisen, den Preisnachlässen und dem Eindruck, dass der Veranstaltungsort zeitweise alles andere als voll war, gab es Gerüchte, dass der Hype um Miami vorbei sei. Hinzu kommt, dass es mit zwei weiteren US-Rennen im Formel-1-Kalender einen großen Kampf um die Identität gibt.

Und da Austin gut etabliert ist und Las Vegas von der Formel 1 mit einem Vertrag gefördert wird, der möglicherweise bis 2032 läuft, ist Miami die größte Herausforderung. Doch wenn es darum geht, den Erfolg des Großen Preises von Miami 2023 zu messen, gibt es mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht, und die wichtigsten Faktoren beweisen, dass das zweite Jahr des Großen Preises von Miami nicht nur erfolgreich, sondern auch wohlhabend war.

Ausverkauf in letzter Minute aufgrund eines erhöhten Ticketangebots

Während die Tickets für den Großen Preis von Miami schon lange vor der Premiere des Rennens im Jahr 2022 restlos ausverkauft waren, waren sie in diesem Jahr erst viel später komplett ausverkauft, da nicht alle Tickets gleichzeitig auf den Markt kamen.

Tom Garfinkel, CEO der Miami Dolphins und geschäftsführender Gesellschafter des Großen Preises von Miami, ist der Meinung, dass die Nachfrage nach mehr Tickets vorhanden gewesen wäre, wenn sie verfügbar gewesen wären. Er wollte jedoch sicherstellen, dass die Besucher ein angenehmes Erlebnis haben, ohne Teil eines überfüllten Events zu sein.

Im Gespräch mit ausgewählten Medien, sagt er über den letztendlichen Ausverkauf: "Wir halten die Tickets absichtlich zurück. Wir bringen nicht einfach alle Tickets auf einmal auf den Markt, sondern halten sie zurück und lassen sie dann sozusagen ausbluten."

"Es ist schwer, die Leute rein und raus zu bekommen, dafür zu sorgen, dass es keine Schlangen gibt, und dafür zu sorgen, dass sie so viel Verkehr haben und all diese Dinge. Wir wollen also jedes Jahr ein bisschen wachsen, während wir operativ immer besser werden."

Letztes Jahr wurden für den Großen Preis von Miami insgesamt 242.955 Karten verkauft, dieses Jahr wurden 270.000 Karten bestätigt. Obwohl die Tickets für das Jahr 2023 erst am Tag vor dem Rennen ausverkauft waren, waren alle Tribünentickets und die höherwertigen Tickets, wie die Suiten und Clubs im Hospitality-Bereich, bereits früher im Jahr ausverkauft.

Verbesserungen im Paddock Club

Der neu errichtete Paddock Club in Miami bot Platz für rund 6.000 Personen pro Tag, und der Preis für eine Suite erreichte einen Höchststand von 12.000 Dollar pro Rennwochenende. Wenn man das ausrechnet, spricht das für sich selbst, was die Einnahmen angeht.

Die Verstärkung der Bemühungen an dieser Front war die größte Veränderung gegenüber der ersten Veranstaltung, bei der es große Probleme mit der Qualität des Service und der angebotenen Speisen gab.

Der Geschäftsführer des Hard Rock Cafe, Jim Allen, erklärt, dass sich die Gesamtqualität des Essens und der Veranstaltung selbst seit dem ersten Rennen verbessert hat, da die Organisatoren aus ihren früheren Fehlern gelernt haben.

"Es ging nicht nur um die Veranstaltung selbst, sondern auch um die Laufwege. Und offen gesagt, die Qualität des Essens im Fahrerlager ist einfach erstaunlich besser. Stimmt's? All diese Dinge tragen meiner Meinung nach dazu bei, einen Schritt nach dem anderen zu machen."

Warum die Tribünen so leer waren

Eines der am schwersten einzuschätzenden Probleme war der Anblick leerer Tribünen, vor allem an Trainingstagen, wenn die Fernsehkameras Überkopfaufnahmen oder weite Aufnahmen der Rennstrecke zeigten.

Garfinkel ist der Meinung, dass der Grund für die leeren Tribünen nicht darin liegt, dass die Eintrittskarten nicht verkauft wurden, sondern dass die Fans oft unterwegs sind, um all die anderen Annehmlichkeiten zu genießen, die der Grand Prix bietet.

Diese Ansicht wird durch die Tatsache bestätigt, dass sich die Tribünen zu den großen Momenten des Renngeschehens - wie dem Qualifying und dem Rennen - füllten. Garfinkel fügt hinzu: "Wir haben viele Annehmlichkeiten für die Menschen und viele Orte, an denen sie essen und trinken können."

"Wenn die Tribünen manchmal nicht ganz voll sind, liegt das wohl daran, dass die Leute etwas anderes machen und einfach im Schatten sitzen. Sie trinken oder sehen irgendwo fern."

Catering für die amerikanischen Fans

Die beeindruckende Liste der Prominenten, die den diesjährigen Grand Prix von Miami besuchten, umfasste die Schauspieler Tom Cruise und Vin Diesel, die Latino-Musiker J Balvin und Shakira, die Rapper LL Cool J, Diddy, DJ Kahled, die Sportler Roger Federer, Serena Williams und Lindsay Vonn sowie die Wirtschaftsmogule Elon Musk und Jeff Bezos.

Die Vorstellung der Fahrer durch LL Cool J wurde durch ein komplettes Orchester unter der Leitung von Will I am auf ein anderes Niveau gehoben, zu dem auch die Cheerleader der Miami Dolphins gehörten - auch wenn dieser Moment nicht jedermanns Geschmack war.

Für die meisten europäischen Formel-1-Fans und die meisten Formel-1-Fahrer wurden die Feierlichkeiten vor dem Rennen, wie zum Beispiel die Vorstellung der Fahrer, als übertrieben und als unnötige Ablenkung empfunden, aber für das amerikanische Publikum war es unterhaltsam.

F1-Teamchef: Müssen uns an Amerika anpassen

Aston-Martin-Teamchef Mike Krack ist sich ebenfalls bewusst, wie unterschiedlich die Sportindustrie in Amerika ist, und ist der Meinung, dass die Formel-1-Teams lernen müssen, sich an den US-Markt anzupassen.

Er sagte: "Der größte Fehler, den man machen kann, ist, sein Produkt [nach Amerika] zu bringen und zu versuchen, es auf diesen Markt anzuwenden - ich denke, man muss sich wirklich an den amerikanischen Markt anpassen, denn er ist so ganz anders. Die Teams müssen verstehen, wie Sportunterhaltung hier funktioniert. Es ist sehr, sehr anders als in Europa."

"Ich habe zum Beispiel ein Basketballspiel in Orlando besucht, weil ich über Weihnachten dort war, und obwohl das Spiel interessant war, war es vielleicht zweitrangig gegenüber dem ganzen Unterhaltungsprogramm, das man drum herum bekommt. Ich denke, das müssen wir lernen."

Der Fluch des zweiten Jahres ist nicht wirklich ein Fluch

Es besteht kein Zweifel daran, dass es im zweiten Jahr einer Veranstaltung oder eines Rennens in der Regel schwieriger ist, den gleichen Erfolg zu erzielen wie im ersten Jahr. Emily Prazer, Chief Commercial Officer des Las Vegas Grand Prix, erläutert ihre Theorie darüber, wie schwierig Veranstaltungen im zweiten Jahr sind und wie irreführend die Daten sein können.

"Wenn man recherchiert, sind Veranstaltungen im zweiten Jahr immer schwieriger als Veranstaltungen im ersten Jahr. Außerdem haben sie ihre Kapazität [hier] deutlich erhöht", sagt sie.

"Wenn man sich also die Besucherzahlen des Rennens ansieht, unabhängig davon, ob sie ausverkauft sind oder nicht, wird man feststellen, dass mehr Leute hier sind als im letzten Jahr, es könnte nur sein, dass sie mehr Zugang zu den allgemeinen Eintrittskarten gegeben haben."

Das Wichtigste bei einem Rennen wie dem Großen Preis von Miami ist, dass man es selbst erleben muss, um den Hype zu verstehen. Der Schein kann trügen, denn die Strecke im Miami International Autodrome erhält immer noch gemischte Kritiken, aber das Fahrerlager und die Fanzonen waren zum Bersten voll mit Begeisterung - und das ist genau das, worauf sich die Promoter am meisten konzentriert haben.

Weitere Co-Autoren: Amanda Curi. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.