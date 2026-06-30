Topps-Sammelkarten von Schumacher und Hamilton für irre Preise versteigert

Der Hype um die Formel-1-Sammelkarten von Topps nimmt weiter Fahrt auf, denn gleich zwei Einzelstücke haben bei aktuellen Auktionen außergewöhnliche Verkaufspreise erzielt: Eine Karte von Michael Schumacher wechselte für 74.420 US-Dollar den Besitzer, während ein Unikat von Lewis Hamilton sogar 134.810 US-Dollar erzielte.

Ein neuer Rekord für Formel-1-Sammelkarten von Topps ist das allerdings nicht. Bereits 2024 sorgte der amerikanische Sammelkarten-Hersteller für Aufsehen, als ein Unikat von Lewis Hamilton für die Rekordsumme von einer Million US-Dollar versteigert wurde.

Die nun versteigerten Karten stammen aus der exklusiven Dynasty-Serie von Topps. Charakteristisch für diese Produkte ist die Kombination aus Autogramm, sogenanntem "Relic"-Material und extrem niedriger Auflage - in den beiden Fällen handelt es sich jeweils um ein weltweit einzigartiges 1/1-Unikat.

Die Hamilton-Karte aus der 2025er-Dynasty-Serie enthält drei sogenannte "Race-Used Memorabilia Patches", also tatsächlich im Renneinsatz getragene Materialstücke aus seinem Ferrari-Rennanzug. Die Karte wurde von Topps versiegelt ("Encased") und mit einem Echtheitszertifikat versehen.

Sammelkarte von Michael Schumacher mit Autogramm

Das Autogramm auf der Karte hat Hamilton persönlich aufgebracht. Im Fall der Schumacher-Karte aus der 2024er-Dynasty-Kollektion steht hingegen das sogenannte "Cut-Signature"-Element im Fokus. Dabei handelt es sich um eine historische Originalunterschrift auf einem Stück seines Handschuhs, das in die Karte integriert wurde.

Ergänzt wird das Gesamtstück durch Material eines ehemaligen Ferrari-Overalls. Aufgrund dieser mehrschichtigen Konstruktion wurde die Karte als aufklappbares Booklet-Format umgesetzt, um die verschiedenen Relic-Elemente angemessen präsentieren zu können.

Bereits vor einigen Monaten hatte auch die Versteigerung einer seltenen Karte von Kimi Antonelli für Aufsehen gesorgt: Das Einzelstück wechselte damals sogar für über 200.000 US-Dollar den Besitzer und zählt damit zu den teuersten Sammelkarten der Königsklasse.

Verrückt: Vor wenigen Wochen hat Hamilton zugegeben, dass ihn das Jagdfieber selbst gepackt hat: "Ich habe gerade erst diese Boxen geöffnet und dachte mir: Davon brauche ich definitiv noch mehr!", sagte der siebenmalige Weltmeister mit einem Schmunzeln.

Topps ist seit 2020 offizieller Lizenzpartner der Formel 1 und hat die Zusammenarbeit 2024 im Rahmen einer langfristigen Mehrjahresvereinbarung verlängert. Das Unternehmen ist exklusiver Anbieter der offiziellen Formel-1-Sammelkarten und hat kürzlich sogar eine Hamilton-Karte in Umlauf gebracht, in die ein echter Diamant eingelassen ist.