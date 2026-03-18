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"Toto hat alles getan": Antonelli-Vater nach China mit emotionalen Worten

Der Vater von Kimi Antonelli lobt Mercedes Teamchef Toto Wolff nach dem Erfolg in Shanghai - Doch bezüglich der Weltmeisterschaft bleibt er noch skeptisch

Lydia Mee
Veröffentlicht:
"Toto hat alles getan": Antonelli-Vater nach China mit emotionalen Worten

Toto Wolff und Andrea Kimi Antonelli: Viel Lob nach Sieg in China

Foto: Sutton Images

Marco Antonelli, der Vater von Andrea Kimi Antonelli, hat sich nach dem ersten Formel-1-Sieg seines Sohnes beim Großen Preis von China überschwänglich bei Mercedes-Teamchef und -Geschäftsführer Toto Wolff bedankt.

Der 19-Jährige war von der Poleposition in das zweite Rennen der Saison gestartet und musste sich gegen seinen Teamkollegen George Russell sowie das Ferrari-Duo Lewis Hamilton und Charles Leclerc wehren, um die Führung zu behaupten. Während der Youngster in den Interviews nach dem Rennen mit den Tränen kämpfte, war auch sein Vater sichtlich gerührt.

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"Toto hat alles getan", erklärte Antonelli Senior gegenüber Sky Sports F1. Wolff wiegelte jedoch sofort ab: "Nein, nein. Ich denke, wir haben das zusammen geschafft. Dass Kimi als Fahrer und als Persönlichkeit so ist, liegt an der Familie. Seine Mutter Veronica und Marco bilden eine extrem solide Basis. Das Kartfahren, die vielen Stunden im Auto, die Reisen zu jeder Rennstrecke. Glückwunsch!"

Marco Antonelli ergänzte: "Wir haben versucht, das Beste für unseren Sohn zu tun, aber Mercedes hat einen großartigen Job gemacht. Ich kann mich nur bedanken."

Dabei verriet er Details über die Entscheidungsfindung hinter Kimis Aufstieg: "Wir hatten diesen einen Moment, über den wir gesprochen haben. Wir waren vor zwei Jahren in Monza, in Mailand. Ich fragte: 'Glaubst du, Kimi ist bereit für das Cockpit, wenn er in der Formel 2 ist?' Und [Toto] sagte: 'Ich denke, er ist es.' Ich antwortete: 'Gut, dann machen wir es.' Aber am Ende gebührt Toto das größte Lob."

Obwohl Antonelli auf dem Shanghai International Circuit einen riesigen Meilenstein in seiner Karriere erreicht hat, bleibt sein Vater mit Blick auf die WM-Erwartungen an den jungen Italiener realistisch.

"Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, denn Kimi ist jünger und ich denke, dass er in diesem Moment noch nicht perfekt ist. Er ist natürlich ein guter Fahrer, aber Erfahrung ist sehr wichtig", so Antonelli Senior. Zudem schätzt er die teaminterne Messlatte hoch ein: "Ich denke, dass George ein absoluter Top-Fahrer mit viel Erfahrung ist. Es ist schwierig, ihn zu schlagen."

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