Toto Wolff: Werden über Bonnington-Wechsel zu Ferrari diskutieren

Mercedes-Formel-1-Teamchef Toto Wolff gibt zu, dass man teamintern über einen möglichen Wechsel von Peter Bonnington zu Ferrari diskutieren wird. Der Brite ist seit der Ankunft von Lewis Hamilton zu Mercedes im Jahr 2013 der feste Renningenieur an der Seite des siebenmaligen Weltmeisters, weshalb Hamiltons Ferrari-Wechsel für 2025 in den Medien sofort zu Spekulationen geführt hat, ob Bonnington im kommenden Jahr ebenfalls nach Maranello kommt.

Spitzenfahrer, die das Team wechseln, werden oft von Mitarbeitern begleitet, mit denen sie bei ihren vorherigen Teams zusammengearbeitet haben, entweder weil sie ausdrücklich darum bitten, mitzukommen, oder weil die betreffenden Personen gerne mit dem Fahrer zusammenarbeiten und wie er einen Wechsel als neue Herausforderung und als Zeichen dafür sehen, dass das Zielteam große Ambitionen hat.

Das neue Team ist in der Regel offen für die Idee, wenn die Mitnahme vertrauter Gesichter dem Fahrer hilft, sich in einer ungewohnten Umgebung einzuleben. Hamilton hat eine besondere Beziehung zu "Bono", der seit der frühen Honda-Ära beim Team in Brackley ist, nachdem er seine Karriere bei Jordan begonnen hatte. Obwohl nicht bekannt ist, ob Bonnington bereit ist, seinen Lebensmittelpunkt nach Italien zu verlegen, deutet Wolff an, dass er erwartet, dass das Thema zur Sprache kommen wird.

"Ich denke, das ist eine Diskussion, die jeder in den kommenden Monaten führen muss", sagt er. "Und so sehr ich auch schon mit Bono gesprochen habe, als ich ihm [von Hamiltons Wechsel] erzählte, sagte er: 'Ist es der erste April?' Das ist etwas, das wir in der Zukunft diskutieren werden."

Verzichtet Mercedes auf den "Gardening Leave"?

Eine Komplikation besteht darin, dass Bonnington bis zum letzten Rennen dieser Saison in Abu Dhabi am 8. Dezember bei Mercedes bleiben müsste und dann Anfang 2025 für Ferrari zur Verfügung stünde, was einen sehr engen Übergang in Bezug auf den sogenannten "Gardening Leave" bedeutet. Normalerweise dürfen hochrangige Ingenieure erst nach einer Pausephase zu einem Konkurrenzteam wechseln, um keine aktuellen sensiblen Informationen mitzunehmen.

Abgesehen von Teamchef Frederic Vasseur wird Hamilton bei Ferrari nur wenige bekannte Gesichter antreffen, obwohl der ehemalige Mercedes-Performance-Direktor Loic Serra einer der ersten wichtigen Verpflichtungen von Vasseur war und nächstes Jahr offiziell beim Team anfangen wird.

Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch, dass es nicht unüblich ist, dass große Fahrer bei einem Teamwechsel hochrangige Mitarbeiter mitnehmen. Als Michael Schumacher 1996 von Benetton zu Ferrari wechselte, folgten ihm der technische Direktor Ross Brawn und der Chefkonstrukteur Rory Byrne sowie andere wichtige Teammitglieder aus Enstone, die alle vom damaligen Maranello-Chef Jean Todt als Schlüsselelemente eines Erfolgspakets angesehen wurden.

Weitere bemerkenswerte Beispiele sind der Renningenieur Jock Clear, der Jacques Villeneuve im Jahr 2000 von Williams zu BAR folgte, und Andrea Stella, der 2015 Fernando Alonso beim Wechsel von Ferrari zu McLaren begleitete und auch nach dem Weggang des Spaniers blieb, um schließlich Teamchef zu werden.

