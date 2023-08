Toto Wolff: Aktuell kein Platz für Nyck de Vries bei Mercedes

"Ich bin ja ein Fan von ihm", sagt Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei 'Sky' über Nyck de Vries und erklärt, er halte sehr viel vom Niederländer, "weil er unheimlich intelligent ist für die Fahrzeugentwicklung und immer viel dazu beigetragen hat."

Trotzdem hat der ehemalige Formel-E-Weltmeister aktuell keinen Job in der Formel 1. Er verließ Mercedes nach der Saison 2022, um sich AlphaTauri anzuschließen. Doch dort wurde er nach durchwachsenen Ergebnissen bereits nach zehn Rennen wieder vor die Tür gesetzt.

"Vielleicht hat er mehr Zeit gebraucht. Wenn man ihm die Saison gegeben hätte: Wer weiß?", grübelt Wolff und erklärt: "Vielleicht wäre er dann ein richtig guter Kandidat für den Red-Bull-Sitz auch gewesen. [...] Mir tut es nur um ihn leid."

Denn zwischen 2020 und 2022 hatte de Vries Mercedes drei Jahre lang als Test- und Ersatzpilot unterstützt. Nach seinem Aus bei Red Bull vermuteten viele, er könne wieder in diese Rolle zurückkehren. Doch dem erteilt Wolff zumindest vorerst eine Absage.

Zwar betont der Österreicher, er werde de Vries mit Mercedes "weiterhin so unterstützen, wie wir es können." Er stellt aber auch klar: "Bei uns ist auch alles zu." Denn nach dem Weggang von de Vries heuerte Mercedes Mick Schumacher als neuen Ersatzfahrer an.

Der Deutsche wird diese Rolle planmäßig bis mindestens Ende des Jahres ausführen, weshalb für de Vries erst einmal kein Platz mehr bei Mercedes ist. "Die Formel 1 ist unheimlich hart, das muss man schon sehen", weiß Wolff.

Er vermutet: "Sie wollten [bei Red Bull], denke ich, mal ein Benchmarking betreiben mit Ricciardo, um zu schauen, ob Daniel vielleicht den Checo-Sitz nehmen kann. Und wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann fällst du natürlich durchs Raster."

Seit dem Großen Preis von Ungarn sitzt Rückkehrer Daniel Ricciardo im zweiten AlphaTauri neben Yuki Tsunoda. Im Interview mit 'Motorsport-Total.com' erklärte Helmut Marko dazu jüngst: "Wir haben den Wechsel mit de Vries gemacht, weil Stagnation eingetreten ist."

"Es war kein Weiterkommen, und er hat die Erwartungen nicht erfüllt", so Marko. Ob und in welcher Rolle de Vries noch einmal in die Formel 1 zurückkehren könnte, das ist nach seinem Red-Bull-Rauswurf völlig offen. Bei Mercedes ist aber erst einmal kein Platz.

