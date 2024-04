Toto Wolff: Darum muss die Formel 1 in Schanghai bleiben

Am vergangenen Wochenende gastierte die Formel 1 zum ersten Mal seit 2019 wieder auf dem Schanghai International Circuit. Laut offiziellen Angaben kamen rund 200.000 Zuschauer im Laufe des Wochenendes an die Strecke. Und auch die Teams und Fahrer begrüßten die Rückkehr nach China.

Bis einschließlich 2025 hat die dortige Formel-1-Rennstrecke noch einen Vertrag. Mercedes-Teamchef Toto Wolff hofft nach diesem Wochenende auf einen langfristigen Verbleib, und das nicht nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

"Ich habe einige meiner Freunde und Kollegen aus dem Mercedes-Vorstand wegen der Automesse hier", erklärt der Österreicher, angesprochen auf die Bedeutung Chinas. "Sie sind sehr aufgeregt. Es ist ein riesiger Markt für Mercedes, ein aufregender Markt. Sie sprechen voller Überschwang über das, was in China passiert."

"Ich kann Ihnen nur von dem berichten, was ich auf der Rennstrecke sehe, denn meine Reise besteht aus Flughafen, Hotel, Rennstrecke, Hotel, Rennstrecke, Flughafen. Ich war also noch nicht in Schanghai. Aber das Publikum ist fantastisch, super enthusiastisch im Vergleich zu vor fünf Jahren", betont Wolff.

Damals sei die Formel 1 "noch ein bisschen fremd" gewesen. "Jetzt haben wir Hardcore-Fans, die sehr begeistert sind - fast so begeistert, wie wir es zuvor in Japan gesehen haben."

"Was ich meine, ist nicht nur die einfache Fangemeinde, sondern der besondere Enthusiasmus der chinesischen Fans - wie sie die Fahrer und Teams ansehen und wie viel Mühe sie auf ihre Kleidung verwenden. Es gibt nur wenige Märkte auf der Welt, die das tun, und China war früher nicht so, aber jetzt ist es so."

Diesmal hätten sogar ein paar hundert Fans vor dem Hotel gewartet. "Das hatten wir noch nie und das zeigt, dass wir hier gut aufgestellt sind", hält der Mercedes-Teamchef fest.

Auch Christian Horner von Red Bull merkt an, dass die Begeisterung seit dem letzten Grand Prix von China nur noch größer geworden sei. "Es ist fantastisch, wieder hierherzukommen", sagt er. "Ich denke, dass es ein großartiges Wochenende gewesen ist. Man muss den Veranstaltern und der Strecke gratulieren."

"Es ist eine großartige Strecke. Es war immer eine Strecke, auf der wir gerne Rennen gefahren sind. Sie hat von allem ein bisschen. Und es ist toll zu sehen, dass die chinesischen Fans wirklich engagiert sind. Ein heimischer Fahrer verstärkt das natürlich nur noch", verweist Horner auf Lokalheld Guaynu Zhou.

"Aber die Anlage ist eine erstklassige Einrichtung. Und es ist großartig, dass die Formel 1 in einem so großen und wichtigen Markt wie China so beliebt ist", pflichtet er Wolff bei.

"Ich habe vom Veranstalter gehört, dass es in etwa fünf Minuten ausverkauft war. Es ist also großartig, dass die Formel 1 hier eine solche Popularität genießt." Der erste Formel-1-Grand-Prix in China fand im Jahr 2004 statt. Mit der Corona-Unterbrechung trug die Königsklasse hier seither 17 Mal ein Rennen aus.

