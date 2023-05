Toto Wolff: Duell Hamilton gegen Verstappen wäre "ziemlich knapp"

Seit dem WM-Thriller in Abu Dhabi 2021 träumen viele Formel-1-Fans davon, die Frage, ob nun Lewis Hamilton der bessere Rennfahrer ist oder Max Verstappen, in einem direkten Teamduell geklärt zu wissen. Doch dazu wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kommen. Zumindest Toto Wolff kann sich offenbar nicht vorstellen, Verstappen zu engagieren, solange Hamilton Mercedes fährt.

Die Frage danach werde sich "wahrscheinlich nicht" stellen, sagt Wolff in einem bereits vor Baku veröffentlichten Interview mit der niederländischen Zeitung 'De Telegraaf', wissend, dass Verstappen bis 2028 bei Red Bull unter Vertrag steht. Und er ergänzt: "Ich musste mir diese schwierige Frage noch nie stellen."

Dabei gab es durchaus eine Zeit, in der Wolff und Verstappens Vater Jos sich ab und zu getroffen haben. Dokumentiert sind zum Beispiel ein paar gemeinsame Drinks vor dem Grand Prix von Ungarn 2019. Die offizielle Version, dass dabei nie über die Möglichkeit eines Verstappen-Wechsels zu Mercedes gesprochen wurde, wollte damals kaum jemand glauben.

Doch seither hat sich die Situation verändert. Dass Hamilton und Mercedes nach der Kollision in Silverstone 2021 über den Sieg gejubelt haben, während Verstappen im Krankenhaus war, hat das Team Verstappen dem Mercedes-Lager übelgenommen. Und Abu Dhabi ein paar Monate später war dann die endgültige Kulmination der Rivalität.

Im 'Telegraaf' erzählt Wolff jetzt die amüsante Geschichte einer niederländischen Nanny, die sich bei Familie Wolff um einen Job beworben hat und dachte, sie habe keine Chancen, weil Wolff Verstappen schließlich hassen müsse. Doch Wolff stellt klar: "Ich mag Max. Wirklich."

"In Kombination mit seinem Auto ist er aktuell die Referenz. Er ist so viel reifer geworden und macht keine Fehler mehr. Dabei ist er erst 25. Man glaubt ja kaum, dass jemand in so einem Alter so reif sein kann und so einen Blick auf das Leben hat. Das ist schon beeindruckend", sagt er.

Wolff ist sich sicher: "Den Lewis, den ich kenne, den wir in der zweiten Saisonhälfte 2021 gesehen haben, denn kann keiner schlagen." Er räumt aber gleichzeitig ein: "Seither hat sich Max als Fahrer weiterentwickelt und den nächsten Schritt gemacht. Ich glaube, dass es heute ziemlich knapp wäre zwischen den beiden."

