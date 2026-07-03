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Toto Wolff erklärt: Warum ein Ausfall auch etwas Gutes haben kann

Bei Sky Sports F1 erklärt Toto Wolff, warum ein Ausfall wie bei Kimi Antonelli in Barcelona für ein Team wie Mercedes auch von Vorteil sein kann

Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Toto Wolff erklärt: Warum ein Ausfall auch etwas Gutes haben kann

Toto Wolff zeigt sich von Ausfällen seines Teams unbeeindruckt

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Glaubt man Mercedes-Teamchef Toto Wolff, so kann ein Ausfall für ein Team wie Mercedes auch etwas Gutes mit sich bringen. Dies erklärt der 54-Jährige bei Sky Sports F1, als er zum Ausfall von Kimi Antonelli beim Großen Preis von Barcelona-Katalonien befragt wird.

"Weißt du, wenn die Dinge so rund laufen, ist es von Zeit zu Zeit gut, wenn dir ein kleiner Schrecken eingejagt wird", so seine Worte. "Man sieht so, dass sich die Dinge im Handumdrehen ändern können. Plötzlich hast du einen DNF, so wie Kimi [in Barcelona]."

Dabei betont der Teamchef, dass nur ein Auto Punkte für die Konstrukteurs-Wertung holen konnte. Und Lewis Hamilton konnte mit seinem 106. Grand-Prix-Sieg den Silberpfeilen ebenfalls wichtige WM-Punkte abnehmen.

"Das hält dich auf Trab", so Wolff bei Sky Sports F1. "Ich glaube, manchmal ist das ganz gut."

Die Zuverlässigkeit ist für Mercedes nicht erst seit dem Rennwochenende in Barcelona ein Problem. Schon in Kanada musste George Russell seinen Boliden aufgrund der Batterie abstellen. Ähnliche Sorgen sorgten für den Ausfall von Antonelli in Barcelona.

Des Weiteren hatten Kundenteams wie McLaren und Williams bislang mit ähnlichen Hürden zu kämpfen. Für den Großen Preis von Österreich hat Mercedes dementsprechend kleine Updates mitgebracht, um an der Zuverlässigkeit der Batterie zu arbeiten.

In der Steiermark gelang es George Russell, zum ersten Mal seit Saisonbeginn einen Grand Prix zu gewinnen. Zwar hatte auch Max Verstappen in seinem RB22 Chancen auf den Sieg, doch blieb Mercedes diesmal ohne technische Patzer.

Kimi Antonelli kam als Dritter ins Ziel und komplettierte somit den Erfolg der Silberpfeile. Einzig die Bremsen machten dem WM-Führenden im ersten Stint ein wenig Sorgen, wodurch der 19-Jährige auf dem Podium alles andere als zufrieden war.

In der WM-Wertung liegt Antonelli weiterhin vorne, 40 Punkte vor seinem Teamkollegen Russell. Hamilton, nach dem Sieg in Barcelona noch als WM-Kandidat gehandelt, liegt inzwischen 46 Punkte hinter dem WM-Spitzenreiter.

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