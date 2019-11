Toto Wolff: Erst von Hamilton auf Rassismus aufmerksam gemacht

Als Mensch mit etwas dunklerer Hautfarbe musste sich Lewis Hamilton in seiner Karriere öfters mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen - vor allem in der Jugend war das für den Briten ein großes Thema. Für Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff war Rassismus aber nie ein Thema. Erst Gespräche mit seinem Schützling darüber öffneten ihm die Augen.

"Ich denke, für uns ist das sehr schwierig zu verstehen, wenn du einer von sehr wenigen bist, die diesen Situationen ausgesetzt sind", sagt der Österreicher. Seiner Meinung nach sei Rassismus in dem Umfeld selten anzutreffen und selten direkt. "Es ist eher die subtilere Seite, die sehr wehtut", sagt er.

"Manchmal müssen wir uns daher in eine andere Perspektive versetzen", so Wolff. Das habe der Mercedes-Boss dank Hamilton getan: "Ich habe die Dinge nie so gesehen, bevor er es mir erklärt hat und ich es realisiert habe." Genaue Details über die Gespräche mit dem sechsmaligen Weltmeister möchte er aber nicht verraten.

Fotostrecke Liste Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 1 / 19 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 2 / 19 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 3 / 19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 4 / 19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 5 / 19 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 6 / 19 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 7 / 19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 8 / 19 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 9 / 19 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 10 / 19 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 11 / 19 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 12 / 19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 13 / 19 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 14 / 19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 15 / 19 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 16 / 19 Foto: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 17 / 19 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 18 / 19 Foto: Joe Portlock / Motorsport Images Lewis Hamilton feiert seinen sechsten WM-Titel 19 / 19 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes stand erst Ende September wegen Rassismus in den Schlagzeilen. Der Rennstall hatte vier Mitarbeiter entlassen und drei weitere diszipliniert, weil ein muslimischer Mitarbeiter von Kollegen mutmaßlich mit einer Wette gemobbt wurde. "So etwas können wir heutzutage nicht mehr tolerieren", hatte Wolff damals gesagt.

Ein weiteres Reizthema waren zuletzt Hamiltons Aussagen zum Thema Umweltschutz. Dem Briten wurde unter anderem von Fernando Alonso Heuchelei vorgeworfen, weil er seinen Followern auf Instagram Anweisungen zu umweltbewussterem Leben gab, selbst aber zahlreiche umweltschädigende Flugreisen unternimmt - und das nicht nur mit dem Formel-1-Tross.

Doch Wolff stellt sich hinter seinen Schützling. Ihm sei wichtig, dass jedem das Thema bewusst ist und jeder seinen kleinen Teil beiträgt. "Ich sehe, dass Lewis das macht", betont er. "Ich habe gesehen, dass er sein Verhalten geändert hat - zum Beispiel hat er seine Flugreisen reduziert. Das müssen wir anerkennen und respektieren, anstatt es zu kritisieren."

"Wenn jeder sich verändert, dann haben wir neun Milliarden Leute, die sich verändern. Es muss einfach bei einem selbst beginnen", so Wolff. "Er hat das getan, und ich denke, er hat Recht."

Mit Bildmaterial von LAT.