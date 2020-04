Toto Wolff: F1-Auftakt am Red-Bull-Ring wäre "unglaublich positiv"

Ist es am 5. Juli 2020 soweit und die Formel 1 startet in ihre Rennsaison 2020? In Österreich wähnt man sich zumindest dazu in der Lage, sämtliche Auflagen für die Durchführung einer Großveranstaltung erfüllen zu können. Damit stünde einem Grand Prix in Spielberg nichts im Wege, sofern er ohne Vor-Ort-Publikum als "Geisterrennen" ausgetragen würde.

Mercedes-Sportchef Toto Wolff reagiert begeistert auf diese Aussicht. Bei 'Österreich' sagte er: "Wenn die Entscheidungsträger ein Konzept für den Saisonstart mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen finden, dann wären das unglaublich positive News für die Formel 1 und für Österreich."

Beide Seiten, der Motorsport und die Öffentlichkeit, könnten von einer Rückkehr zur Normalität profitieren, schließlich sei derzeit "jeder in diesem Corona-Dilemma gefangen", so Wolff. Aktuelle Absagen und Verschiebungen im Coronavirus-Ticker abrufen!

Im aktuellen Formel-1-Kalender für 2020 (Stand: 24. April) ist allerdings weiter der Frankreich-Grand-Prix in Le Castellet als Auftaktrennen fixiert, nämlich am 28. Juni. Das Österreich-Rennen auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg wäre derzeit "nur" die Nummer zwei, mit einer Woche Abstand.

Mit Bildmaterial von LAT.