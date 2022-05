Toto Wolff: Formel-1-Debüt von Miami war "spektakulär"

Audio-Player laden

Es war ein Grand Prix der Superlative, auch wenn sich eingefleischte Formel-1-Fans im ersten Rennen auf dem neuen Miami International Autodrome sicher das eine oder andere Überholmanöver mehr gewünscht hätten. Aber in Sachen Stimmung und Promi-Dichte konnte sich die Premierenveranstaltung sehen lassen.

Entsprechend begeistert zeigt sich auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Diese Veranstaltung war spektakulär", schwärmt der Österreicher. "Die Stadt ist total heiß auf die Formel 1. Die Unterstützung der Fans ist großartig."

"Ehrlich gesagt war ich noch nie bei einem Rennen, das eine solche Begeisterung an einem Ort und ein solches Interesse hervorgerufen hat wie Miami. Man kann das Fahrerlager nicht durchqueren, weil es so viele Leute gibt. Das ist gut. Ich denke, wir sollten froh sein, dass wir so eine starke Unterstützung haben", so Wolff.

Und auch in puncto Strecke und Rennaction äußert sich der Teamchef zufrieden: "Was das Rennen angeht, kann man sagen, was man will. Es war eine Premiere. Manchmal bekommen es die Strecken nicht richtig hin. Aber hier ist das nicht der Fall."

"Wir haben eine gute DRS-Zone, wir hatten zwei gute DRS-Zonen, und auch in den Bremszonen, zum Beispiel in Kurve 17, sorgte die Strecke für großartiges Racing. In dieser Kurve war es sehr schwierig, zu bremsen. Wenn man von der Linie abkam, hat man ein oder zwei Positionen verloren", erklärt Wolff.

"Es ist klar, dass die Fahrer sagen werden, das ist nicht optimal. Aber für den Rennsport und die Unterhaltung war es eine tolle Sache. Genau so sollte es sein. Alles in allem würde ich sagen, für ein erstes Mal, neun von zehn Punkten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.