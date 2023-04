Toto Wolff: Formel-1-Format "nicht mit dem Baseball-Schläger" bearbeiten

Audio-Player laden

Eine Formel 1 ohne Freies Training? Das ist laut Stefano Domenicali denkbar. Der Serienchef der Formel 1 kokettierte unlängst mit dem Gedanken, das Wochenend-Format der Meisterschaft radikal umzubauen.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht das mit gemischten Gefühlen: "Ich bin da eher auf der konservativen Seite. Ich mag das Qualifying, ich mag den Grand Prix." Er schätzt also vor allem den traditionellen Ablauf einer Grand-Prix-Veranstaltung.

Andererseits, so Wolff, müsse man auch "offen dafür sein, wohin sich der Sport entwickelt". Und hier gelte es, "auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, was das beste Prinzip" für das weitere Vorgehen sei.

Warum Wolff offen ist für Neues

"Ich denke, wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen den Sport weiter gut entwickeln und sein Publikum vergrößern", sagt Wolff.

Zu diesem Zweck hat die Formel 1 in der Saison 2021 Sprintrennen eingeführt, unter einem modifizierten Wochenend-Ablauf mit dem Qualifying bereits am Freitag, dem Sprint am Samstag und dem Grand Prix am Sonntag. "Und manche der Sprintrennen waren fantastisch", meint Wolff.

Weitere Formatänderungen seien vorstellbar. Wolff: "Was auch immer Stefano für gut befindet, er wird die Zahlen auf dem Tisch haben, was gut ist für die Zuschauer und was gut ist für die Marke Formel 1."

Wolff will gewisse Traditionen bewahren

Der Mercedes-Teamchef plädiert jedoch dafür, die Grundfesten der Rennserie nicht zu erschüttern, sondern Tradition und Historie zu bewahren. O-Ton: "Wir sollten die Sache nicht mit einem Baseball-Schläger bearbeiten, sondern eher mit einem Teppichmesser, denn damit kann man einfach präziser arbeiten."

Außerdem setzt Wolff auf die Kompromissbereitschaft der Beteiligten, auch in der Frage, ob schon beim Grand Prix von Aserbaidschan ein zweites Qualifying nur für das Sprintrennen umgesetzt werden kann und mit welchem Wochenend-Ablauf.

Denn Wolff sieht gewisse Hürden für eine Änderung während der Rennsaison: "Ich halte zwei Qualifyings nicht per se für schlecht. Aber: Wenn wir beim aktuellen Format bleiben, dann kriegen wir das bei der Antriebslaufleistung nicht unter und auch Pirelli hat dann nicht genug Reifen. Hier müssen wir also eine Lösung finden."

Der aktuelle Lösungsansatz sieht vor, statt dem zweiten Freien Training am Samstag ein verkürztes Qualifying abzuhalten. Dieses Qualifying wäre dann nur maßgeblich für das am gleichen Tag folgende Sprintrennen. Doch die Idee überzeugt nicht alle im Formel-1-Fahrerlager: Zum Beispiel Weltmeister Max Verstappen äußert sich kritisch.

