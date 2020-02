Toto Wolff: Formel 1 leidet nicht unter der Mercedes-Dominanz

Mercedes-Teamchef Toto Wolff weist die Behauptung zurück, dass die Formel-1-Fans der Königsklasse aufgrund der Mercedes-Dominanz der den Rücken kehren. Er sieht die Spitzenkategorie des Formelsports "auf einem guten Weg".

15 von 21 Rennen hat Mercedes im Jahr 2019 gewonnen, um letztlich zum sechsten Mal in Folge die Team- und Fahrermeisterschaft zu holen. Sowohl die Fans als auch interessierte Hersteller, die einen Einstieg in die Formel 1 abwägen, kritisieren die Dominanz des deutschen Teams. Wolff glaubt aber, dass es genügend Geschichten abseits der Weltmeisterschaft gibt, die die Formel 1 interessant machen.

"Mercedes hat den sechsten Titel geholt, aber schauen deshalb weniger Leute zu? Es gibt meiner Meinung nach noch immer viel Bewegung und unvorhersehbare Entwicklungen", so Wolff. "Vor einem Wochenende war nie klar, ob Ferrari oder Red Bull auf die Pole fahren werden. Außerdem war nie klar, ob vielleicht Max Verstappen ein Rennen gewinnt."

Ein weiterer Punkt pro Formel 1 ist der Konflikt der Generationen, also Sebastian Vettel gegen Charles Leclerc und Verstappen gegen Weltmeister Lewis Hamilton. Wolff glaubt, dass diese Storyline viele Zuschauer in den Bann zieht: "Es ist toll, dass die jüngere Fanbasis wächst", so der Mercedes-Teamchef. "Insgesamt sind wir auf einem guten Weg."

Ein Blick auf die Zahlen ist lohnenswert: Die Formel 1 spricht von 1,9 Milliarden Zuschauern im Jahr 2019, was ein neuer Rekord seit der Saison 2012 darstellt. Außerdem wurden auch die Interaktionen auf den sozialen Medien und den digitalen Kanälen der Königsklasse deutlich gesteigert.

Laut Wolff ist die Formel 1 der am schnellsten wachsende Sport auf sozialen Medien. "Selbst die amerikanischen Ligen können da nicht mithalten", sagt er. "Wir sind also auf einem guten Weg. Liberty Media hat einen guten Job gemacht, als sich die Formel 1 den sozialen Medien geöffnet hat. Das war vorher nicht der Fall. Im Vergleich zu anderen Sportarten sind die Zahlen riesig."

Mit Bildmaterial von LAT.