Toto Wolff fürchtet: Red Bull durch neuestes Update noch weiter weg

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff fürchtet, dass das jüngste Upgrade von Red Bull noch einmal dafür gesorgt hat, dass die Bullen dem Feld noch einmal ein weiteres Stückchen enteilt sind. In den vergangenen Wochen war durchaus das Gefühl aufgekommen, dass die Konkurrenz so langsam näherkommen könnte, doch in Spa war Red Bull wieder deutlich dominanter.

Red Bull hatte in Ungarn ein neues Upgrade-Paket für den RB19 mitgebracht, bei dem Seitenkasten und Unterboden stark verändert wurden. Zwar soll das vermeintlich aus Gründen der Zuverlässigkeit und der Kühlung geschehen sein, doch die Konkurrenz zweifelt nicht daran, dass es dabei geholfen hat, das Auto noch schneller zu machen.

In Spa gab es den sichtbaren Beweis: Max Verstappen zerstörte seine Gegner im Qualifying mit mehr als acht Zehntelsekunden Vorsprung, und im Rennen hatte der Niederländer wieder mehr als eine halbe Minute Vorsprung auf den ersten Nicht-Red-Bull, obwohl er nach einer Strafversetzung nur von Startposition sechs aus ins Rennen gegangen war.

"Haben wir diesen Abstand erwartet? Sicherlich nicht", gibt Wolff zu, dessen Mercedes-Team in Belgien auf den Positionen vier und sechs gelandet war. "Ich denke, mit dem letzten Upgrade scheinen sie noch einmal einen weiteren Vorteil bekommen zu haben, den sie ausnutzen können."

"Aber das bringt mich immer wieder auf den Punkt, dass wir uns einfach reinhängen und die bestmögliche Arbeit leisten müssen", sieht er Mercedes und die Konkurrenz in der Pflicht, selbst etwas dagegen zu unternehmen. "Es ist, wie es ist, und ich sage oft, dass es eine Leistungsgesellschaft ist, und es liegt an uns, zurückzuschlagen", so Wolff.

Red Bull hat in der Formel-1-Saison 2023 alle bisherigen zwölf Saisonrennen gewonnen und ist nach Meinung vieler auf dem besten Weg, um das zu schaffen, was noch keinem Team bislang gelungen ist: alle Rennen in einer Saison zu gewinnen.

Das ist Mercedes in seiner dominanten Phase ebenfalls nie gelungen, von daher möchte Wolff die aktuelle Dominanz von Red Bull auch nicht mit der von Mercedes vergleichen. Zumal er sagt, dass sein Team zumindest auf andere Weise für Spannung und Aufregung gesorgt habe.

"Ich weiß nicht, ob unsere Dominanz ähnlich oder weniger stark war, denn ich glaube, wir hatten Jahre, in denen wir es auf die gleiche Art und Weise gemacht haben, aber zumindest hatten wir zwei Autos, die gegeneinander gekämpft haben", sagt er.

"Das sorgte für ein bisschen Unterhaltung für alle, und das ist im Moment nicht der Fall."

