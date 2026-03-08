Toto Wolff gibt zu: "Haben geglaubt, dass es leichter wird"

Am Ende war es der von vielen erwartete Doppelsieg von Mercedes beim Formel-1-Auftaktrennen in Australien, doch der Weg dahin war für die Silberpfeile steiniger als vermutet: "Wir haben geglaubt, dass es ein bisschen leichter wird", muss auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff gegenüber Sky zugeben.

Am Samstag hatte das Team mit George Russell und Andrea Kimi Antonelli souverän die erste Startreihe eingefahren und lag dabei acht Zehntelsekunden vor der Konkurrenz. Und angesichts der starken Longruns am Freitag wurde erwartet, dass die Silberpfeile im Rennen auf und davon fahren würden.

"Vor dem Rennen sagten alle, wir würden angesichts unserer Longruns am Horizont verschwinden. Aber das war nicht der Fall", meint Wolff. "Wir wussten, dass sie beim Start stark sein würden, und genau das ist passiert."

Russell: Nicht mit der großen Gegenwehr gerechnet

Ferrari nutzte seinen Vorteil am Start und setzte sich in Form von Charles Leclerc in der ersten Kurve in Führung. Zwar konnte Russell gegen den Ferrari kontern, doch Leclerc hatte immer wieder eine Antwort auf Russells Angriffe und schob sich jedes Mal wieder schnell in Führung.

Mit der Zeit kam auch Lewis Hamilton näher an das Duo heran und machte einen echten Dreikampf um die Führung daraus. "Damit haben wir nicht gerechnet", sagt Russell selbst und glaubt, dass Mercedes' Vorsprung im Qualifying nicht der Realität entsprach.

"Ich glaube nicht, dass wir überperformt haben, sondern dass viele andere Teams im Qualifying unter ihren Möglichkeiten geblieben sind", so der Brite. "Sie haben sich wohl nicht gut genug an die Bedingungen angepasst, während wir es perfekt auf den Punkt gebracht haben."

"Heute entsprach das Bild eher unseren Erwartungen. Wir hatten vielleicht ein oder zwei Zehntel Vorsprung bei der Pace, aber sicher nicht die sieben Zehntel von gestern."

Die Pace konnte man aber erst nach dem Boxenstopp zeigen. Mercedes nutzte die Chance in Runde 12, als das virtuelle Safety-Car wegen des gestrandeten Red Bulls von Isack Hadjar auf die Strecke gekommen war, um von Mediums auf Hards zu wechseln. Ferrari blieb hingegen draußen und absolvierte seine Stopps erst nach 25 respektive 28 Runden unter grüner Flagge.

Ralf Schumacher: Mercedes hat noch Luft nach oben

Die Scuderia hatte wohl gehofft, dass Mercedes noch einmal zum Reifenwechsel an die Box kommen würde, doch sowohl Russell als auch Antonelli fuhren nach ihrem Stopp bis zum Rennende durch.

Ohne den Zweikampf mit Ferrari fuhr Mercedes noch einen Vorsprung von 15 Sekunden heraus. "Wenn man in Free Air ist, hast du einfach eine viel bessere Pace", weiß Wolff. "Das heißt, wenn du so im Fight bist mit den anderen, dann geht da nicht viel und am Ende hat man es gesehen. Der Ferrari hat ein bisschen einen jüngeren Reifen gehabt, aber es war von der Pace ziemlich identisch."

"Aber ja, ich bin überrascht, wie eng das eigentlich ist", so der Österreicher.

Doch ist es das wirklich? Ralf Schumacher hat da seine Zweifel: "Weil ich einfach der Meinung bin, dass Mercedes da noch viel Luft nach oben hat", wie der Sky-Experte sagt. Für ihn sah es bei beiden Fahrern "sehr spielerisch" aus, auch wenn er zugeben muss, dass Ferrari "überraschend gut" war.

Wolff froh: Endlich wieder dauerhaft siegfähig

Wie sich das Kräfteverhältnis entwickeln wird, werden die nächsten Rennen zeigen, doch Wolff ist auf jeden Fall zufrieden, wie der Auftakt für sein Team gelaufen ist: "Das Wichtigste ist dieses Gefühl der Genugtuung, das ich gerade im gesamten Team spüre", sagt er.

"Wir hatten diese Siegesserie mit acht Weltmeisterschaften und dann kamen sehr schwierige Jahre. Wir haben zwar immer noch Rennen gewonnen und sind Vizemeister geworden, aber ein souveräner Doppelsieg, bei dem man spürt, dass man eine ganze Saison vor sich hat, in der man um den Titel kämpfen kann - das ist etwas anderes. Das hatten wir lange nicht mehr."

Er glaubt aber im weiteren Saisonverlauf an einen "echten Kampf mit Ferrari" - vor allem, wenn diese ihren Vorteil am Start weiterhin ausspielen können. "So wie das Reglement aktuell ist, ist es in einem engen Zweikampf, wenn man dicht hinter anderen Autos fährt, sehr schwierig, sich freizuschwimmen. Dadurch gleicht sich die Performance an, was für tolle Spannung sorgt, wenn es so weitergeht."

"Sobald man aber freie Fahrt hat, zeigt sich die wahre Pace. Beides gehört zu einem großartigen Rennen dazu", meint er. "Ich finde, unsere Rennpace am Ende war sehr ermutigend, aber zu Beginn lag zwischen Ferrari und Mercedes kein Blatt Papier."