Toto Wolff: Lewis Hamilton aktuell "in seiner eigenen Liga"

Lewis Hamilton ist auf dem besten Weg, 2020 seinen siebten WM-Titel in der Formel 1 einzufahren. Der Weltmeister hat vier der ersten sechs Saisonrennen gewonnen und liegt in der WM 37 Punkte vor seinem engsten Verfolger Max Verstappen. "Im Moment fährt er wirklich in seiner eigenen Liga", jubelt Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei 'Sky'.

"Er hat alles unter Kontrolle, schaltet den Motor hoch, wenn er muss, und spart Kilometer, wenn er kann", lobt Wolff, der auch von Hamiltons Rennen zuletzt in Barcelona wieder "beeindruckt" war. Er erklärt: "Am Ende wollten wir ihm [für den letzten Stint] nochmal Soft geben, weil es nicht mehr viele Runden waren und weil es die logische Wahl war."

"Aber er hat gesagt: 'Gebt mir nicht den Soft, sondern den Medium!' Das hat Valtteri [Bottas] das Rennen gekostet. Bei ihm haben wir den Soft draufgetan. Damit sollte er logischerweise auf Verstappen aufschließen und ihn vielleicht überholen. Aber der Reifen hatte keinen Grip. Das ist der Instinkt eines sechsfachen Weltmeisters", erklärt Wolff.

"Ich bin beeindruckt, wie er sich jede Saison entwickelt. Er verbessert sich als Persönlichkeit und als Fahrer", verrät der Österreicher. Hintergrund: In diesem Jahr setzt sich Hamilton abseits der Rennstrecke für die Black-Lives-Matter-Bewegung ein. Das brachte ihm allerdings nicht nur Lob ein. Einige sehen in Hamiltons Aktivitäten auch eine Ablenkung.

Mit seinen bisherigen Ergebnissen hat der Brite eindrucksvoll gezeigt, dass das nicht der Fall ist. "Lewis war immer am besten, wenn er gegen Widrigkeiten kämpfen musste", erinnert Wolff und erklärt: "Ich denke, die Black-Lives-Matter-Bewegung liegt ihm am Herzen, und es hilft ihm ganz sicher bei der Motivation."

Die Resultate in diesem Jahr sprechen dafür.

