Toto Wolff: Max Verstappen aktuell "nicht das Richtige" für Mercedes

Glaubt man Mercedes-Teamchef Toto Wolff, dann werden Kimi Antonelli und George Russell auch 2027 für die Silberpfeile an den Start gehen. Das bestätigt der 54-Jährige bei Sky Sport F1 vor dem Großen Preis von Ungarn, schließt eine zukünftige Zusammenarbeit mit Max Verstappen allerdings nicht aus.

"Wir haben offiziell noch nichts gesagt, aber [das Duo aus Kimi und George] ist [...] zum jetzigen Zeitpunkt die einzig logische Konsequenz" erklärt Wolff am Sky-Mikrofon. In der Fahrer-Weltmeisterschaft führt Antonelli vor dem Großen Preis von Ungarn mit 204 Punkten, während Russell mit 154 Punkten auf Position drei liegt. In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft führt Mercedes unangefochten mit 358 Punkten.

Dennoch betont der Teamchef erneut, dass man das Auto in puncto Stabilität verbessern muss. "Da jetzt zu beginnen, mit den Fahrern zu wechseln, ist glaube ich nicht das Richtige."

Peter Hardenacke nutzt bei Sky Sport F1 die Gelegenheit, den Teamchef auf ein mögliches Duo aus Antonelli und Verstappen anzusprechen. Vor einem Szenario wie zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg würde sich Wolff zwar nicht fürchten, aber: "Man muss auch dem Kimi Zeit zum Entwickeln geben."

"Max ist am Zenit, kann alles und die beiden respektieren sich. Es sind unterschiedliche Generationen, aber wenn du beide im gleichen Team hast, ist das natürlich eine völlig andere Ausgangssituation."

Später betont der Teamchef: "Wir scheuen uns nicht, die beiden auch irgendwann einmal vielleicht im Team zu haben. Aber heute [...] sind wir happy, wie das mit der Dynamik zwischen George und Kimi läuft."

"Wir haben als Team große Fortschritte gemacht. Das heißt: Da jetzt eine Variable dazu zu [werfen], ist, glaube ich, für unsere langfristige Entwicklung nicht das Richtige."

In den letzten Wochen und Monaten hatte es immer wieder Gerüchte rund um die Zukunft des viermaligen Weltmeisters gegeben. Nicht nur der Mangel einer offiziellen Ankündigung bei den Silberpfeilen, sondern vor allem die Unzufriedenheit des 71-fachen Grand-Prix-Siegers mit der Performance der Roten Bullen und den aktuellen Regeln haben dabei oft die Gerüchteküche angefeuert.

Des Weiteren wurde neben dem Rennstall aus Brackley auch McLaren des Öfteren in den Ring geworfen. Aber auch Andrea Stella, seines Zeichens Teamchef beim Rennstall aus Woking, hat die Spekulationen rund um Verstappen eher scherzhaft kommentiert, anstatt tatsächliches Interesse für 2027 zu kommunizieren.

Zwar steht der Red-Bull-Pilot noch bis Ende 2028 bei seinem aktuellen Team unter Vertrag, doch seine Platzierung in der Weltmeisterschaft könnte Verstappen den Einsatz einer Ausstiegsklausel ermöglichen.