Toto Wolff: Mercedes passt nicht auf den Stadtkurs in Baku

Es ist das übliche Spiel in diesen Tagen vor einem Formel-1-Grand-Prix. Die Konkurrenz an der Spitze redet sich gegenseitig stark und schiebt sich die Favoritenrolle zu, während Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff betont, dass die kommende Strecke dem Team nicht liegt. So ist es auch vor dem anstehenden Rennen in Baku.

"Dort erwartet uns ein ganz anderer Straßenkurs als in Monaco, dennoch gehen wir davon aus, dass uns auch in Baku ein schwieriges Wochenende bevorsteht, das nicht besonders gut zu den Charakteristiken und Eigenschaften des W12 passen dürfte", sagt der Österreicher. Der Blick in die Statistik spricht aber wieder einmal das Gegenteil.

Mercedes konnte von den bisherigen vier Formel-1-Rennen in Baku drei gewinnen - nur 2017 siegte Daniel Ricciardo im Red Bull. 2017 holte Mercedes aber die Doppelpole und verpasste den Sieg nur durch ungünstige Umstände. Hamilton musste mit einer losen Kopfstütze in Führung liegend die Box aufsuchen, Bottas war nach einem Reifenschaden überrundet und fuhr noch auf Rang zwei.

Stimmung "niedriger als der Bauch einer Schlange"

Doch Mercedes ist nach dem verpatzten Monaco-Grand-Prix vorsichtig. Der siebte Platz von Lewis Hamilton und der Ausfall von Valtteri Bottas waren ein großer Rückschlag für den erfolgsverwöhnten Rennstall. Die Führung in beiden WM-Wertungen ist man auf jeden Fall erst einmal los.

Laut Technikchef James Allison sei die Stimmung im Team nach Monaco am Boden gewesen - oder um es in seinen Worten zu sagen: niedriger als der Bauch einer Schlange. So ein englisches Sprichwort. "Aber wir wissen, dass wir uns aufrichten und herausfinden müssen, warum wir so langsam waren", sagt er.

"Wochenenden wie das in Monaco stacheln uns an, es gleich erneut zu versuchen", betont Wolff. "In diesem Sport fällt dir nichts in den Schoß und genau deswegen lieben wir ihn so sehr. Wenn man nicht bei oder zumindest nahe an 100 Prozent ist, rächt es sich. Das ist uns bewusst."

Wolff erkennt Entschlossenheit

"Am Montagvormittag nach Monaco sah ich die gleiche Entschlossenheit wie nach unserer Rückkehr von den Testfahrten in Bahrain und das hat mir gefallen", so der Österreicher weiter. "Wir haben das Wochenende genau analysiert, uns die harten Fragen gestellt und einige wichtige Lektionen gelernt. Ich wäre am liebsten schon am vergangenen Wochenende wieder beim nächsten Rennen gewesen."

Doch das muss er nun mit einer Woche Verspätung nachholen. Vor dem Rennen in Baku rechnet Wolff mit einer Menge Konkurrenz. Natürlich ist für ihn vor allem Red Bull zu nennen, aber auch Ferrari und McLaren hätten zuletzt gute Fortschritte gemacht. Alle drei Teams standen zuletzt in Monaco auch auf dem Podium.

Die Devise für Mercedes an diesem Wochenende heißt: "Wir müssen uns darauf konzentrieren, auf diesen Strecken, die für uns einen Sonderfall darstellen und unserem Auto nicht so sehr liegen, alles aus unseren Möglichkeiten herausholen und jede Chance ergreifen, die sich uns bietet", so Wolff.

Surer: Mercedes das bessere Paket

Für den ehemaligen Formel-1-Piloten Marc Surer sieht die Favoritenlage aber anders aus: "Ich denke, dass das Paket Mercedes das bessere ist", sagt er in einem Videointerview auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Zwar sei Mercedes nicht viel besser als Red Bull, aber eben konstanter. "Die sind auf allen Strecken schnell - Ausnahme Monaco."

Dort habe man vor allem durch seinen langen Radstand einige Nachteile gehabt. Der passt nicht zu den engen Straßen von Monte Carlo. "Wenn du ein langes Auto hast, verlagerst du wenig Gewicht auf die Vorderräder und es ist wahnsinnig schwierig, die Vorderräder auf Temperatur zu kriegen. - Deswegen ist das Monaco-spezifisch", so Surer. "Ich denke, das Problem haben sie auf anderen Strecken nicht."

Red Bull liegt zwar in Führung, für den Schweizer müssten sie aktuell aber deutlicher vorausliegen. Das liegt für ihn an einigen kleinen Fehlern, die Max Verstappen etwa die Poleposition gekostet haben - Portimao als Beispiel -, aber auch an anderen Umständen.

"Hamilton müsste weiter zurückliegen"

"Hamilton müsste viel weiter zurückliegen, denn die geschenkten Punkte vom zweiten Platz in Imola, das war eigentlich nicht fair", sagt er. Damals lag Hamilton nach einem Fahrfehler eine Runde zurück, bekam diese aber durch eine Safety-Car-Phase wieder zurück und wurde noch Zweiter. "Das ist eigentlich unfair und da muss man das Reglement mal überdenken", sagt er.

Surer glaubt: "Würde Verstappen schon viel deutlicher führen, und das würde natürlich auch ein bisschen Ruhe reinbringen. Jetzt ist alles offen."

Für Baku erwartet Surer eine ähnliche Situation wie in Monaco, wenn auch nicht so schlimm für Mercedes. Der Radstand spielt keine so große Rolle, zudem könne man die Reifen einfacher auf Temperatur bringen. "Es sind andere Bedingungen", sagt er und möchte sich nicht festlegen.

Für Toto Wolff steht eines jedoch fest: "Im Titelkampf wird es hin- und hergehen, was richtig spannend für die Formel 1 und uns ist. Wir erwarten auf den Straßen von Baku eine weitere Herausforderung und nach dem Ergebnis beim letzten Rennen sind wir entschlossener und motivierter denn je, in Baku zurückzuschlagen."

