Toto Wolff: Mercedes-Pleite in Brasilien "gute Lehre für das gesamte Team"

Der Große Preis von Brasilien war für Mercedes das zweitschlechteste Saisonrennen 2019 nach Hockenheim. Lediglich sechs Zähler nahmen die Silberpfeile durch den siebten Platz von Lewis Hamilton mit, Teamkollege Valtteri Bottas schied mit einem Motorschaden aus. Zwar hat Mercedes beide WM-Titel bereits sicher, doch Teamchef Toto Wolff erklärt, dass man sich so nicht aus der Saison verabschieden möchte.

"Das Rennen in Brasilien verlief für uns enttäuschend", so Wolff, der in Interlagos nicht persönlich vor Ort war. "Wir hatten nicht das schnellste Auto auf der Strecke und wir haben viele Punkte durch eigene Fehler verloren", gesteht er und erklärt: "Damit sich das nicht wiederholt, haben wir analysiert, was falsch gelaufen ist, sowohl mit Blick auf die Zuverlässigkeit als auch unsere Entscheidungen während des Rennens."

"Das war eine gute Lehre für das gesamte Team und wird uns langfristig stärker machen", hofft Wolff und ergänzt: "Nachdem wir uns in Brasilien unter Wert geschlagen haben, haben wir in Abu Dhabi etwas gutzumachen. Der Yas Marina Circuit war für uns in den vergangenen Jahren ein gutes Pflaster und wir werden alles geben, damit das so bleibt."

Mercedes ist in Abu Dhabi seit dem Beginn der Hybridära 2014 noch ungeschlagen. Dreimal siegte Lewis Hamilton in diesem Zeitraum, je einmal Nico Rosberg und Valtteri Bottas. "Das Rennen stellt die letzte Gelegenheit dar, um die Bilanz des W10 um einen weiteren Sieg aufzubessern und es ist eine weitere Chance, den Fans vor der Winterpause eine großartige Show zu bieten", so Wolff.

Mit Bildmaterial von LAT.