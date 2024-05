Wolff lobt Norris: Motivation für die Mercedes-Wende?

Lando Norris hat in Miami zum ersten Mal in seiner Karriere ein Formel-1-Rennen gewonnen - und der sympathische Brite bekommt dafür von vielen Konkurrenten eine Menge Lob. Zu den Gratulanten gehörte auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der McLaren eine starke Leistung bescheinigte. Norris' Rennstall setzt auf Mercedes-Motoren, daher zieht das Werksteam Motivation aus der Leistung von McLaren.

"Zunächst einmal freue ich mich für Lando", sagt Wolff gegenüber Sky Sports. "Das war lange überfällig, auch für McLaren. Wir haben uns gerade die Ergebnisse vom vergangenen Jahr angeschaut, da waren sie 16. und 19., glaube ich. Es ist gut für uns zu sehen, dass sie so weit weg waren und jetzt gewinnen sie Rennen."

McLaren hatte seit der Einführung der Ground-Effect-Autos 2022 Probleme, mit den Topteams mitzuhalten. Statt wie geplant Schritte nach vorne zu machen, erlebte der Rennstall von Zak Brown einige Rückschläge, weil die Autos nicht konkurrenzfähig waren. Mit Andrea Stella als Teamchef hat das Team jedoch hart an der Performance gearbeitet und 2024 scheint McLaren die ersten Früchte ernten zu können.

In der Saison 2023 war McLaren in Miami noch irgendwo im Nirgendwo: Norris und sein Teamkollege Oscar Piastri schafften es nicht einmal ins Q2. Im Rennen belegte das junge Duo die Plätze 17 und 19. Nur ein Jahr später fuhren beide McLaren-Boliden an der Spitze mit und duellierten sich mit den Topteams Red Bull und Ferrari.

Auch Wolff sieht den Fortschritt: "Und das fair and square, er war heute der schnellste Mann, sie hatten das schnellste Auto - mit Mercedes-Power! Auch das ist erfreulich. Das ist eine gute Motivation für uns. Glückwunsch an die Truppe. Piastri hatte ein super Rennen, aber das Ergebnis hat sich dann gedreht." Piastri wurde nach einer Kollision nur als 13. gewertet.

Mercedes hofft auf eine ähnliche Entwicklung wie McLaren, denn die Briten haben mit Upgrades am Auto große Schritte nach vorne gemacht. Mercedes hat bereits eigene Updates in der Pipeline, allerdings müssen die Teile noch getestet und für den ersten Einsatz vorbereitet werden. Der Mercedes-Motor scheint jedoch konkurrenzfähig zu sein, wie McLaren beweist.

Mercedes glaubt an die Trendwende, Lewis Hamilton und George Russell liegen in der Formel-1-Saison 2024 hinter Red Bull, Ferrari und McLaren. Jedoch möchte sich Wolff ein Vorbild an McLaren nehmen und gemeinsam mit seinem Team das Ruder umkehren. Norris hat die Messlatte hochgelegt und mit seinem ersten Sieg einen wichtigen Meilenstein seiner Karriere erreicht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.