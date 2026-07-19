Toto Wolff räumt ein: "Unser Auto ist nicht stabil genug"

Auch der Große Preis von Belgien war für Mercedes kein perfektes Rennwochenende. Zwar konnte Kimi Antonelli seinen sechsten Grand-Prix-Sieg einfahren, doch endete das Rennen für Teamkollege George Russell bereits nach wenigen Metern. Dazu trug auch ein technisches Problem an der Power-Unit bei.

"Das war ein neues Problem", erklärt Mercedes-Teamchef Toto Wolff bei Sky Sport F1. "Das war aber nicht auf Georges Seite, sondern es hat alle Mercedes-Motoren betroffen, manche mehr, manche weniger."

Auf dem Weg in Richtung Les Combes fehlte es dem Drittplatzierten in der Fahrer-Weltmeisterschaft an Batterieleistung. "Ich erreichte den höchsten Punkt der Eau Rouge mit null Prozent Batterieladung", erklärt Russell nach dem Grand Prix.

Erst durch diesen Mangel an Power geriet Russell in eine Situation, in der Fahrer wie Lewis Hamilton den Mercedes-Piloten attackieren konnten. Die Kollision der beiden ehemaligen Teamkollegen war letztlich die Folge.

Dazu ergänzt Wolff explizit: "Ja, den Kimi [betraf dieses Problem] auch! Der hat deswegen die Position in der ersten Kurve verloren, aber hat dann den Verstappen auf der Geraden wieder geholt."

"Wir haben einen Motor", so der Teamchef, "der ist unheimlich stark, [und] ein Auto, das ist schnell, aber einfach noch nicht stabil genug. Und das müssen wir noch hinkriegen, weil es auch wertvolle Punkte sind, die wir in der Konstrukteurs-WM verlieren."

Solche Zuverlässigkeitsprobleme plagen das Team aus Brackley schon seit Monaten. Während Russell bereits in Kanada aufgrund von technischen Problemen aufgeben musste, erwischte es WM-Spitzenreiter Antonelli beim Rennen in Barcelona. Zudem hat die Power-Unit der Silberpfeile auch bei Williams oder McLaren schon für Probleme gesorgt.

Bei Sky Sports F1 erklärt Wolff außerdem: "George hatte ein schwieriges Wochenende. Das lag vermutlich zur Hälfte an der Power-Unit, die bei ihm nicht so gut war, wie sie hätte sein sollen."

"Auf der anderen Seite", so der Teamchef, "lag es vielleicht am Fahrerischen. Aber wir stecken da gemeinsam drin. Wir machen alle Fehler. Heute hat das Team einen Fehler gemacht, an anderen Tagen macht der Fahrer einen Fehler. Wir müssen das einfach minimieren und uns gegenseitig unterstützen."

In der Fahrer-Weltmeisterschaft liegt Russell nach seinem Ausfall 50 Punkte hinter Antonelli. Zur Situation des erfahreneren Mercedes-Piloten betont Wolff bei Sky Sport F1: "Wir müssen einfach versuchen, ihm das beste Material zur Verfügung zu stellen. Und das ist nicht nur ein schnelles Auto und ein guter Motor, sondern einfach auch etwas, das hält, um ihm auch wieder Selbstvertrauen ins Auto zu geben."