Toto Wolff schwärmt: "Antonelli hat alle Eigenschaften eines Großen"

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht in Kimi Antonelli alle Voraussetzungen, um sich langfristig in die Reihe der ganz Großen der Formel 1 einzureihen. Der erst 19 Jahre alte Italiener untermauerte seine starke Form während des Rennwochenendes in Großbritannien mit seiner fünften Poleposition der Saison 2026.

Antonelli setzte sich im Qualifying in Silverstone mit einem Vorsprung von knapp zwei Zehntelsekunden gegen Charles Leclerc im Ferrari durch. Bereits zuvor hatte er am selben Tag den Sprint gewonnen und dabei Lewis Hamilton hinter sich gelassen.

Besonders bemerkenswert war seine Poleposition auch deshalb, weil Mercedes ihn für den entscheidenden Versuch im dritten Qualifyingabschnitt als erstes Auto auf die Strecke schickte. Antonelli reagierte darauf zunächst verärgert, ließ sich davon auf der Strecke jedoch nicht aus dem Konzept bringen.

Wolff wertete die Situation anschließend als weiteres Zeichen für die Reife seines Schützlings. "Er war zunächst etwas unzufrieden. Das ist völlig normal, denn kein Fahrer wird gerne als Erster auf die Strecke geschickt. Er hat das in der Boxengasse angesprochen und danach sofort abgehakt. Er kann solche Dinge ausblenden und sie haben keinen Einfluss auf seine Fähigkeit, schnell zu fahren."

Wolff bremst Erwartungen trotz Höhenflug

Dennoch mahnt der Mercedes-Teamchef zur Zurückhaltung. "Er hat die Weltmeisterschaft noch nicht gewonnen. Deshalb müssen wir immer das Gesamtbild im Blick behalten, denn er wird bereits mit den ganz Großen verglichen. Ich denke, er hat alle Eigenschaften, um selbst einer der Großen zu werden. Aber am Ende müssen die Ergebnisse stimmen. Er zeigt bislang keine Schwächen."

Nach fünf Siegen in den ersten acht Saisonrennen führt Antonelli die Fahrerwertung mit 25 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell an und gilt trotz der jüngsten Rückschläge weiterhin als Favorit im Titelkampf.

Sollte Antonelli in dieser Saison den WM-Titel gewinnen, würde er sich als jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte in die Rekordbücher eintragen. Den bisherigen Bestwert hält Sebastian Vettel, der 2010 im Alter von 23 Jahren und 134 Tagen seinen ersten Titel gewann.

Vom schwierigen Rookie zum Titelkandidaten

Umso bemerkenswerter erscheint Antonellis Entwicklung im Vergleich zu seiner Debütsaison 2025. Damals erlebte der Mercedes-Pilot eine wechselhafte Rookie-Saison, in der ihm immer wieder Fehler unterliefen. Vor allem bei seinen Heimrennen in Monza stand er unter großem Druck. Zudem erreichte er in einer Serie von neun Grands Prix lediglich zwei Ergebnisse in den Punkterängen.

Am Ende der Saison 2025 belegte Antonelli Rang sieben in der Gesamtwertung und lag 169 Punkte hinter seinem konstant fahrenden Teamkollegen Russell, der vor Beginn der Saison 2026 als einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel gegolten hatte.

Wolff zeigt sich daher besonders beeindruckt von der Entwicklung seines Schützlings: "Es ist eine Freude, ihm zuzusehen. Man sieht, wie die Rundenzeit immer schneller wird und dabei keine Fehler passieren. Wenn man bedenkt, dass er erst in seiner zweiten Saison fährt, ist sein Leistungsniveau außergewöhnlich hoch."

Warum Antonelli 2026 so viel stärker ist

Mit Blick auf die Schwierigkeiten des Vorjahres ergänzt der Mercedes-Teamchef: "Er hatte im vergangenen Jahr eine wirklich schwierige Phase, während George sehr konstant unterwegs war. Ich glaube, er war damals ein Stück weit ein Opfer des Drucks und der völlig neuen Umgebung. Er war schließlich erst 18 Jahre alt. Umso bemerkenswerter ist es, wie er in diese Saison gestartet ist. Er wirkt erfahren und reif, obwohl er erst 19 Jahre alt ist."

Mit seiner aktuellen Form zählt Antonelli zu den dominierenden Fahrern der Saison 2026. Sollte er seine Leistungen in den kommenden Rennen bestätigen, könnte der junge Italiener seinen Vorsprung im Titelkampf erneut ausbauen und den nächsten Schritt in Richtung seines ersten Formel-1-WM-Titels machen.