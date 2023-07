Toto Wolff über McLaren-Aufschwung: Warum kann Mercedes das nicht auch?

Bei Mercedes will der Knoten in der Formel-1-Saison 2023 trotz mehrerer Updates und Konzeptwechsel einfach nicht richtig platzen. Nachdem zunächst zu Saisonbeginn der Mercedes-Kunde Aston Martin mit Fernando Alonso die Oberhand hatte, scheint McLaren mit einem großen Update nun dem nächsten direkten Partner ein Sprung vorbei am Werksteam gelungen zu sein.

Während die Silberpfeile über den gesamten Saisonverlauf regelmäßig die dritte Kraft zu sein scheinen und bis auf Barcelona und Australien jeweils von Aston Martin, Ferrari und nun auch McLaren je nach Strecke geschlagen werden, bleibt Mercedes-Teamchef Toto Wolff jedoch gelassen, vor allem was die Leistung der Mercedes-Kunden angeht.

"Nein, das macht uns sehr stolz, denn die Strecke [in Silverstone] ist sehr Power-sensitiv, und die Mercedes-Motoren waren wirklich gut", sagt er angesprochen auf die jüngste Niederlage gegen McLaren beim Grand Prix von Großbritannien.

"Es ist aufregend zu sehen, dass McLaren innerhalb einer Saison mit Upgrades aufwarten kann, die die Leistung des Autos komplett verändern, und wir sprechen hier nicht von zwei Zehnteln nach oben oder unten, sondern von einer Sekunde, und das ist gut für den Sport, wenn man die richtigen Dinge tut, wenn man eins und eins zusammenbringt, das haben wir bei Aston Martin von 2022 zu 2023 gesehen, das haben wir jetzt bei McLaren während des Jahres gesehen, und das gefällt mir."

Warum kann Mercedes nicht so einen Sprung machen?

Stellt sich natürlich die Frage, ob dem Werksteam auch noch so ein großer Schritt innerhalb der Saison gelingen kann, wobei das große Update bereits in Monaco kam. "Ich denke, wir sind durch die Kostenobergrenze eingeschränkt", antwortet Wolff. "Und dadurch, dass McLaren [Anfang 2022] relativ wenig Zeit für Windkanal- und CFD-Tests zur Verfügung stand, sind sie in der Meisterschaft weiter hinten gelandet."

"In der Mitte des Jahres lagen sie auf Platz fünf oder sechs. Sie haben also mehr Zeit im Windkanal gehabt. Und deshalb ist es so schwierig. Glaube ich, dass wir Upgrades haben, die das Auto grundlegend verändern werden? Das glaube ich nicht. Aber wir haben ein paar kleine Schritte, die kommen werden."

"Und man kann sehen, dass, wenn man das Zehntel oder zwei oder drei findet, man eine andere Position in der Startaufstellung einnimmt. Und ich denke, wenn wir weiter vorne gestartet wären und nicht hinter Leclerc festgesteckt hätten, wer weiß, wo wir dann auf dem Medium gestanden hätten. Aber ja, ich denke, wir können diesen Schritt machen."

Wolff: Windkanalzeit darf keine Ausrede sein

"Ich will nicht sagen, dass die Gründe für die Leistungen ausschließlich in der längeren Windkanalzeit liegen. Ich denke, es ist einfach gute Technik, gute Entscheidungen, die auf dem richtigen Weg sind. Wir müssen abwarten, ob sie diese Leistung in Budapest wiederholen können. Aber es geht immer um marginale Gewinne."

"Wenn man 20 Prozent mehr Zeit im Windkanal zur Verfügung hat und wir über ein Jahr zwei Sekunden gewinnen, sind das vier Zehntel. Wenn man also diese vier oder fünf Zehntel an zusätzlicher Leistung hat, dann ist das immer hilfreich. Aber man muss immer noch die richtige Innovation haben, sie gut entwerfen, sie am Auto anbringen und sie mit dem Windkanal und der Simulation in Einklang bringen. Also Chapeau."

Hätte Mercedes genauer kopieren müssen?

Auffällig ist jedoch, dass sowohl Aston Martin als auch McLaren bei der Entwicklung viel mehr der Richtung von Red Bull gefolgt sind, während sich Mercedes beim grundlegenden Konzept zwar angenähert hat, aber längst nicht in dem Maße wie seine Kundenteams.

"Die Seitenkästen der Karosserie sind nur ein Teil des Chassis und es sieht eindeutig so aus, als gäbe es interessante Lösungen, die sich dadurch eröffnen", erklärt der Österreicher. "Aber die meiste Leistung kommt vom Unterboden und dem Diffusor. Und wir haben noch nicht gesehen, wie sie das Reglement interpretiert haben und wie sie es umgesetzt haben."

"Meiner Meinung nach ist es einfach die Tatsache, dass die starken Autos von der Seite und von oben ein bisschen gleich aussehen. Und das hat sich sicherlich schon damals in unseren Köpfen festgesetzt. Aber vielleicht ist das nur ein weiterer Hinweis darauf, wohin es geht."

Red-Bull-Kopie mit großem Abtriebsverlust im Windkanal

Zudem verrät der Österreicher, dass man bei einem frühen Versuch mit einem Red-Bull-Design im Windkanal keine Vorteile feststellen konnte - und es das Auto sogar noch schlechter machte. Er ist jedoch der Meinung, dass die Art und Weise, wie McLaren die Idee so offensichtlich ausgenutzt hat, ein gewisses Umdenken auslösen und einen weiteren Versuch auslösen könnte.

"Wir hatten das Seitenkasten-Konzept und das Chassis [von Red Bull] schon sehr früh im Windkanal, um zu sehen, welche Möglichkeiten man eröffnen kann und wie viel es zur Leistung beitragen würde", sagt er.

"Und der relative Verlust an Abtrieb, wie wir ihn messen, war beträchtlich. Das ist also nichts, was wir zu Beginn des Jahres weiterverfolgen wollten. Werden wir unsere Designrichtung ändern? Ich denke, wir haben eine großartige Gruppe von Aerodynamikern, die von James [Allison] angeführt wird, und ich bin sicher, dass es eine Überlegung sein wird, wenn man sieht, welchen Schritt sie [McLaren] gemacht haben."

Russell besorgt: McLaren jetzt zum zweiten Mal schneller

Mercedes-Pilot George Russell glaubt zudem, dass McLaren nun für den Rest der Saison um die Spitzenplätze mitkämpfen kann: "Ich sehe keinen Grund, warum sie jetzt nicht dort oben bleiben sollten", so der Brite.

"Wir neigen nicht dazu, uns zu sehr auf unsere Konkurrenten zu konzentrieren. Wir müssen uns nur auf uns selbst konzentrieren. Aber es inspiriert uns, dass es möglich sein kann, aber wir müssen versuchen, mehr Leistung zu bringen und schneller zu werden."

Hamilton lobt Formel 1: Genau so sollte es sein!

"Zu 100 Prozent und auch schon die Woche davor [in Spielberg]", antwortet Teamkollege Lewis Hamilton auf die Frage, ob McLaren das bessere Auto als Mercedes hatte. "Aber das ist das erste Mal seit langer Zeit, und sie haben die Leistung verdient, die sie erbracht haben und wir müssen einen besseren Job machen."

"Ich würde sagen, dass dies eine der aufregendsten Zeiten ist, die wir in diesem Sport je erlebt haben, da wir endlich sehen, dass die Regeln die Leute näher zusammenbringen."

"Man hat gesehen, dass der Williams mit Albon auf Augenhöhe war. Man hat jetzt die McLarens und die Astons gesehen, also haben wir eine Menge Teams, die sich sehr, sehr nahe kommen: kleine Abstände im Qualifying, was genau das ist, was wir brauchen. Ich freue mich also darauf, zu sehen, wie sich der Rest des Jahres entwickelt."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.