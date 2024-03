Toto Wolff: Unfall bei Filmaufnahmen mit Antonelli in Imola

In der aktuellen Staffel der Netflix-Serie "Drive to Survive" hat Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff noch seinen Sohn Jack ins Kart gesetzt und ihn fahren lassen, doch nach dem Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien hat sich der Österreicher selbst noch einmal ans Steuer gesetzt - und prompt einen Unfall gebaut.

Mercedes war in dieser Woche zu Filmzwecken auf der Formel-1-Strecke von Imola unterwegs. Neben einer Crew, die für die neue Staffel "Drive to Survive" dreht, war auch Mercedes-Rohdiamant Andrea Kimi Antonelli dabei.

Beide drehten dabei Runden in einem Mercedes-AMG GT3, was Wolff im Nachhinein aber wohl lieber gelassen hätte: "Mein fahrerisches Können ist zurzeit nicht ideal. Bei unseren Tests in Imola hatte ich ein Problem mit der Traktionskontrolle und bin nach zwei Runden in der Wand gepickt", wird er von oe24 zitiert.

Auch Mercedes bestätigt, dass Wolff ausgangs der Rivazza-Kurve "die Wand geküsst" habe. Der Österreicher blieb bei seinem Vorfall aber unverletzt und konnte nach einer Reparaturpause noch einige Runden um den Kurs drehen.

Die Filmarbeiten mit Antonelli deuten aber darauf hin, dass Netflix die Entwicklung des Mercedes-Junioren im Auge hat und dieser Teil der siebten Staffel werden könnte, die regulär vor der Formel-1-Saison 2025 erscheinen sollte.

Nicht wenige gehen davon aus, dass Antonelli dann auch ein Stammcockpit in der Formel 1 haben wird. Der Italiener gilt als eines der größten Talente im Motorsport und wird von manchen schon im offenen Mercedes-Cockpit gesehen, das Lewis Hamilton nach seinem Wechsel zu Ferrari hinterlassen wird.

Mercedes hält sich aber noch alle Optionen offen und möchte seine Möglichkeiten in den kommenden Monaten sondieren. Gut möglich ist aber, dass man Antonelli auch ein anderes Cockpit verschafft - etwa bei Mercedes-Kunde Williams.

Der Saisonstart in der Formel 2 verlief für den Italiener aber noch nicht wie gewünscht. Zuletzt in Dschidda belegte Antonelli in beiden Rennen den sechsten Platz und liegt damit aktuell auf Rang zehn der Meisterschaft.

