Toto Wolff warnt vor BoP: Formel 1 riskiert eine "Katastrophe"

Die Formel 1 riskiert eine "Katastrophe", wenn die Maßnahmen zur Angleichung der Motoren in einer Balance of Performance (BoP) enden sollten, warnt Mercedes-Chef Toto Wolff. Wie vergangene Woche bekannt wurde, hat die FIA bei der Sitzung der Formel-1-Kommission an diesem Wochenende die Frage erörtert, ob Maßnahmen zur Angleichung der Leistung der Motoren ergriffen werden müssen, um den Alpine-Lieferanten Renault zu unterstützen.

Es wird davon ausgegangen, dass der Renault-Motor bis zu 30 PS weniger hat als die besten Motoren der Konkurrenz, und dass es keine Aussicht gibt, den Rückstand aufzuholen, da die Formel 1 einen Entwicklungsstopp für Motoren verhängt hat.

Die Angelegenheit wurde an das Powerunit-Beratungskomitee der Formel 1 weitergeleitet, das beurteilen soll, was zu tun ist, um die nach eigenen Angaben "beachtliche" Lücke zu schließen.

Als das letzte Mal die Frage der Angleichung der Formel-1-Motoren aufkam, schlug die FIA vor, dass die beste Lösung darin bestünde, die Leistung der besten Motoren zurückzuschrauben, um sie anzugleichen, anstatt denjenigen zu helfen, die zurückgeblieben sind.

Doch zu Beginn des jetzt eingeleiteten Bewertungsprozesses hat Wolff klargestellt, dass jegliche Maßnahmen, die sich auf die Leistung aller auswirken würden, die Leistungsgesellschaft der Formel 1 "in den Ruin treiben" würden: "Unterhaltung folgt dem Sport, und der Sport ist deshalb so glaubwürdig, weil man einfach hart arbeiten muss, um erfolgreich zu sein."

"Wenn man als Motorenlieferant zurückfällt und der eigene Motor nicht so leistungsfähig ist wie andere, ist das natürlich das Problem von allen. Aber gleichzeitig wollen wir mit einem eingefrorenen Motor nicht die Chance verpassen, jemandem eine Chance zu geben."

"Aber das muss auf leistungsorientierte Weise geschehen. Und dafür haben wir im Reglement für 2026 eine Regel, die besagt, dass sich die Teams in gutem Glauben zusammensetzen und darüber diskutieren, was getan werden kann, wenn ein Triebwerk um mehr als drei Prozent hinter dem besten Triebwerk liegt."

"Und sobald wir ein gemeinsames Verständnis davon haben, was die fehlende Leistung ist, müssen wir diskutieren, wie viel mehr Prüfstandsstunden und Joker gegeben werden können. Das ist etwas, was wir diskutieren müssen. Aber jede Art von Kraftstoffdurchfluss oder BOP anzufassen, ist eine Katastrophe und eine Bankrotterklärung für die Formel 1. Darüber sollte nicht einmal gesprochen werden."

Alpine gibt offen zu, dass es in Sachen Leistung hinter seinen Konkurrenten zurückliegt, und der Vorstoß zur Angleichung ist wegen der Beschränkungen durch den Kostendeckel wichtig. Alpines Interimsteamchef Bruno Famin sagte in Spa: "Der Motor ist sicherlich ein bisschen im Rückstand. Es ist eine Tatsache, dass der Motor eingefroren ist und wir keine Leistung entwickeln können."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.