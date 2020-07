Toto Wolff: Weißer Rauch bei Mercedes-Teams nicht geklärt

Das kennt man eigentlich gar nicht von Mercedes: Am Heck der Fahrzeuge mit Mercedes-Antrieb zeigt sich in der Formel-1-Saison 2020 vermehrt weißer Rauch. Bei Racing Point war das schon bei den Wintertests zu sehen gewesen, nun aber trat es auch mehrfach beim Mercedes-Werksteam auf.

"Wir sehen das, wenn die Öltanks am Anfang voll sind", erklärt Mercedes-Sportchef Toto Wolff. "Da scheinen wir ein Problem zu haben, dass Öl aus dem Chassis tritt."

Die genaue Ursache dafür aber kenne sein Team noch nicht. Man könne derzeit nur mutmaßen. Und eine Theorie sei: "Es scheint so zu sein, dass wir nicht ganz im Griff haben, wie viel am Anfang ausläuft, wenn der Öltank ganz voll ist. Das ist etwas, was wir verstehen müssen."

Ein "Problem" im klassischen Sinn schließt Wolff aber aus, indem er sagt: "Es ist kein Zuverlässigkeitsthema. Darüber bin ich froh." Alles Weitere müsse die Nachforschung zeigen, die Mercedes angestoßen habe. "Vielleicht kann ich die Frage in Silverstone beantworten", sagt Wolff. "Im Moment wissen wir es noch nicht."

Deshalb tappen auch die Mercedes-Kundenteams im Dunkeln. Dave Robson von Williams meint aber ebenfalls, es bestünde keine Gefahr für die Haltbarkeit der Autos. "Da bin ich mir sicher", so der Brite. "Es wird sich einfach um etwas überschüssiges Öl handeln."

Weitere Co-Autoren: C. Nimmervoll. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.