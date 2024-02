Toto Wolff: Werde auch ohne Lewis Hamilton bei Mercedes bleiben

Erst im Januar hat Toto Wolff verkündet, dass er mindestens bis Ende 2026 Teamchef des Mercedes-Formel-1-Teams bleiben wird. Das passierte allerdings noch, bevor Lewis Hamilton kurze Zeit später bekanntgab, das Team nach der Saison 2024 zu verlassen, um zu Ferrari zu wechseln.

Hätte Wolff also womöglich eine andere Entscheidung getroffen, wenn er bereits früher von Hamiltons Weggang gewusst hätte? "Nein, es hätte sich nichts verändert", versichert der Österreicher, der seit 2013 Teamchef des Rennstalls aus Brackley ist.

Damit ist Wolff nach Christian Horner (seit 2005 bei Red Bull) aktuell auf Platz zwei in der Rangliste der dienstältesten Formel-1-Teamchefs. Und er selbst betont, dass er "auch in Zukunft" ein Teil des Teams sein werde, ganz unabhängig von Lewis Hamilton.

Seine jüngste Vertragsverlängerung sei "ein Selbstläufer" gewesen, betont er und erklärt mit einem Grinsen: "Ich bin ein Teil dieses Teams. Und wir haben jetzt diesen Vertrag verlängert, und wir haben gesagt, wir tauschen einfach die Jahreszahlen aus."

Er sei "stolz", ein Teil des Teams zu sein, erklärt er und versichert, er wolle seine Rolle bei Mercedes "für die nächste Zukunft" erst einmal beibehalten. Auch der Verlust von Hamilton spiele in diesem Zusammenhang "keine Rolle", stellt der 52-Jährige klar.

"Das Formel-1-Team Mercedes wird auf lange Sicht erfolgreich sein und wird auch in der Zukunft mit verschiedenen Fahrern antreten und hoffentlich gewinnen. Und diese Phase mit Lewis ist sicher die erfolgreichste, die es je in der Formel 1 gegeben hat", weiß er.

Man werde die gemeinsame Zeit mit Hamilton daher immer "mit extrem positiven Gedanken verbinden", so der Teamchef. "Aber wir schauen jetzt nach vorne", stellt Wolff klar und versichert, dass seine Zukunft auch in den kommenden Jahren bei Mercedes liege.

Mit Wolff an der Spitze gewann Mercedes zwischen 2014 und 2020 siebenmal in Folge die Fahrer-Weltmeisterschaft und zwischen 2014 und 2021 sogar achtmal in Serie den Konstrukteurstitel in der Formel 1.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.