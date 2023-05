Toto Wolff wird Gastdozent an der Harvard Business School

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff geht unter die Dozenten: Studenten der Havard Business School werden in Zukunft die Möglichkeit haben, die in der Formel 1 erworbenen Erkenntnisse über High-Performance-Führung, Organisationskultur und persönliche Effektivität des Österreichers aus erster Hand von ihm zu erfahren.

An der Seite von Professorin Anita Elberse wird Wolff als Gastdozent fungieren und sein Wissen mit den MBA-Studenten (Master of Business Administration) teilen. Wolffs Partnerschaft mit der Harvard Business School unterstützt deren Mission, die Führungskräfte von morgen auszubilden und zu inspirieren.

"Ich fühle mich sehr geehrt und privilegiert, weiterhin mit den unglaublich klugen jungen Köpfen in Harvard zu arbeiten", sagt Wolff. "Jedes Mal, wenn ich den Campus betrete, werde ich von der Neugier und dem Ehrgeiz der Studenten inspiriert und verlasse ihn angeregt durch das besondere Lernumfeld, das sie zusammen mit den brillanten Dozenten schaffen."

Elberse erhielt in der Formel-1-Saison 2021 einen Einblick hinter die Kulissen des Mercedes-Teams und konnte dabei zuschauen, wie sich das Team auf die Rennen vorbereitete, sie absolvierte und anschließend analysierte. Dabei entstand eine Fallstudie unter dem Titel: "Toto Wolff und das Mercedes Formel 1 Team".

Elberse und Wolff arbeiteten gemeinsam auch an einem Artikel in der Harvard Business Review mit dem Titel "Nummer 1 in der Formel 1", in dem Elberse die Führungsphilosophie von Wolff in sechs Lektionen zusammenfasst. Dabei soll Managern geholfen werden, eine Gewinnerkultur zu entwickeln.

Im Januar 2024 werden die beiden nun einen Kurzkurs namens "Mercedes F1: Führung eines High-Performance Teams" für die MBA-Studenten im ersten und zweiten Jahr anbieten.

"Wir freuen uns sehr darauf, Toto wieder auf dem Campus begrüßen zu dürfen", sagt Elberse. "Ich habe aus erster Hand erfahren, wie sehr unsere Studenten von Totos Führungserfahrung und seinem umfassenden Wissen darüber, wie man ein erfolgreiches Sport-Team leitet, profitieren."

"Mit Toto an Bord bin ich zuversichtlich, dass wir bei der Entwicklung der Führungskräfte von morgen einen tiefgreifenden positiven Unterschied machen können."

Das Executive-Fellows-Programm, in das Wolff aufgenommen wurde, zielt darauf ab, eine Gemeinschaft von Praktikern zu schaffen, die zusammen mit ihren Fakultätspartnern durch eine Vielzahl von Aktivitäten einen Beitrag zur Schule leisten.

"Die HBS kann sich glücklich schätzen, von dieser dynamischen Partnerschaft zwischen Anita und Toto profitieren zu können. Ich bin sicher, dass es für die Studenten eine spektakuläre Erfahrung sein wird", sagt Professor Len Schlesinger, Vorsitzender der Practice Faculty.

Mit Bildmaterial von Mercedes-Benz AG.