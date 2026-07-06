Toto Wolff zeigte sich in Silverstone mit legendärem Mercedes 300 SL

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat am Freitag des Formel-1-Wochenendes in Silverstone im Paddock für Aufsehen gesorgt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Susie Wolff, der Geschäftsführerin der F1 Academy, erschien der Österreicher im Fahrerlager mit einem klassischen Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.

Während das Paar in Monte Carlo häufig mit einem Mercedes-Benz 300 SL Roadster unterwegs ist, fiel die Wahl für den Großen Preis von Großbritannien auf die geschlossene Gullwing Variante.

Das zwischen 1954 und 1957 produzierte Modell wird von einem 3,0 Liter Reihensechszylinder angetrieben, der 215 PS leistet. Der Sportwagen beschleunigt in 8,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von rund 257 km/h. Je nach Zustand und Historie wird der Wert eines Mercedes-Benz 300 SL Gullwing auf etwa 1,3 bis 3,5 Millionen US Dollar geschätzt.

Der 300 SL ist nur eines von mehreren außergewöhnlichen Fahrzeugen, die Wolff besitzen soll. Zu seiner Sammlung werden unter anderem ein Mercedes AMG ONE, ein Ferrari F40, ein Ferrari Enzo, ein LaFerrari sowie ein Mercedes-Benz SL 65 gezählt.

Historischer Mercedes wird zum Gesprächsthema

Wenig überraschend sorgt Wolffs Auftritt im historischen Mercedes auch in den sozialen Medien für zahlreiche Reaktionen. "Für mich ist das eines der schönsten Autos, die je gebaut wurden", schreibt ein Nutzer auf Reddit. Ein anderer ergänzt: "Dieses Auto, der E Type, der 250 GTO und der DB5 gehören für mich alle zu den schönsten Fahrzeugen überhaupt. Absolut wunderschön."

Auch Wolffs Erscheinungsbild wurde von einigen Fans humorvoll kommentiert. "Er wirkt wie ein Bösewicht aus einem James Bond Film. Mit dieser Ausstrahlung und den Videos im schwarzen Rollkragenpullover könnte er problemlos die Welt bedrohen", kommentiert ein weiterer Nutzer.

Andere richten den Blick auf Wolffs Körpergröße. "Er ist viel zu groß für dieses Auto. Das sieht unglaublich unbequem aus", lautete ein Kommentar. Weitere Nutzer schreiben: "Tolles Auto, aber er ist definitiv zu groß dafür", sowie: "Beeindruckend, dass er mit seiner Größe überhaupt in das Auto hineinpasst."

Der Auftritt des Mercedes-Teamchefs entwickelte sich damit zu einem der Gesprächsthemen im Fahrerlager und unterstrich einmal mehr die besondere Faszination, die der legendäre Mercedes-Benz 300 SL auch Jahrzehnte nach seiner Markteinführung noch ausübt.