Toyota begeistert: Haas testet zwei japanische Fahrer

Haas nutzt seine Verbindungen zu Toyota und ermöglicht zwei japanischen Fahrern den Einsatz in einem Formel-1-Fahrzeug auf dem früheren Grand-Prix-Kurs in Fuji: Sho Tsuboi und Nirei Fukuzumi werden am 28. und 29. Juli bei einem sogenannten TPC-Test in einem älteren Auto testen. Für Fukuzumi ist es dabei der erste Einsatz in einem Formel-1-Auto.

Tsuboi, der trotz seiner bereits 31 Jahre zum Entwicklungsprogramm des Teams gehört, hatte bereits im Vorjahr für Haas testen dürfen. Denn den Event in Fuji, der Fans ein besonderes Erlebnis bieten soll, hält der Formel-1-Rennstall 2026 schon zum zweiten Mal ab.

"Ich bin sehr stolz darauf, den japanischen Fans die Formel 1 auch in diesem Jahr durch unser TPC-Programm wieder näherzubringen", sagt Teamchef Ayao Komatsu. "Die letztjährige Veranstaltung hat die unglaubliche Leidenschaft für die Formel 1 in Japan gezeigt, und wir freuen uns darauf, die Fans wieder auf dem Fuji Speedway begrüßen zu dürfen."

"Dass Sho zurückkehrt und Nirei seine erste Gelegenheit in einem Formel-1-Boliden erhält, macht dies dank des Fahrer-Entwicklungsprogramms von Haas zu einem besonders unvergesslichen Anlass."

Der Event dient nicht nur als Einsatzmöglichkeit für die beiden Fahrer, sondern soll Fans vor Ort an zwei Tagen beispiellosen Zugang zum Team und exklusive Aktivitäten abseits der Rennstrecke bieten. Als Kulisse fungiert der Fuji Speedway, auf dem zuletzt 2007 und 2008 der Große Preis von Japan ausgetragen wurde.

Tsuboi und Fukuzumi sind aktuell in der japanischen Super-Formula-Meisterschaft unterwegs. Tsuboi konnte dort 2024 den Meistertitel holen, Fukuzumi (29) ist Fans in Europa durch die Formel 2 bekannt, wo er 2018 als Teamkollege des Deutschen Maximilian Günther für Arden fuhr. Ein Jahr zuvor war er hinter George Russell und Jack Aitken Gesamtdritter der GP3-Serie geworden.

"Zunächst möchte ich Gene Haas, Ayao Komatsu und allen beim Haas-Team meinen herzlichen Dank aussprechen", sagt Akio Toyoda, Vorsitzender der Toyota Motor Corporation. "Die Chance, die japanischen Fahrern geboten wird, sich der Herausforderung der Formel 1 - der Königsklasse des weltweiten Motorsports - zu stellen, ist eine enorme Hoffnungsquelle für den japanischen Motorsport."

"Nach Sho Tsuboi im vergangenen Jahr wird in diesem Jahr auch Nirei Fukuzumi das Steuer übernehmen. Ich hoffe, dass beide ihr Bestes geben werden, nicht nur für sich selbst, sondern um andere zu inspirieren, die davon träumen, die Weltbühne zu erreichen. Ich glaube, dass der wahre Wert des Motorsports in seiner Fähigkeit liegt, zu inspirieren."

"Ich wäre allen teilnehmenden Fans dankbar, wenn sie nicht nur Sho und Nirei unterstützen, sondern alle Herausforderer aus Japan, die ihnen nacheifern wollen und Gelegenheiten wie diese erhalten, um ihre Träume zu verwirklichen."