Tracklimits: Österreich-Lösung kommt auch in Silverstone zur Anwendung

Im Kampf gegen Tracklimit-Verstöße wurde auch die Strecke in Silverstone verändert: Ähnlich wie am Red Bull Ring wurden Kiesbetten ergänzt und die Randsteine verkleinert, um zu verhindern, dass die Piloten die Strecke zu weit verlassen und dadurch Rundenzeiten gestrichen werden müssen.

In Silverstone betreffen diese Veränderungen vor allem die beiden Abschnitte 'Stowe' und 'Copse' - allerdings mit einigen Unterschieden zu Spielberg. In Copse - der schnellen Rechtskurve, die viele Jahre lang die erste Kurve des Silverstone-Layouts war - wurden die Änderungen ohne zusätzliches Kiesbett vorgenommen.

Stattdessen verlangte die FIA, dass die weiße Linie für die Streckenbegrenzung auf den Randstein am Kurvenausgang aufgemalt wird, wie es bereits in Verbindung mit den kleinen Kiesbetten in den letzten beiden Kurven des Red Bull Rings geschehen ist, um die Breite zwischen der Außenkante des Randsteins und der Innenkante der weißen Linie auf 1,5 Meter zu reduzieren.

Wie in Österreich wurde dieses Maß gewählt, weil die aktuellen Formel-1-Autos zwei Meter breit sind und die Fahrer durch die Verringerung des Abstands besser erkennen können, wann sie sich der Streckenbegrenzung nähern - eine seit langem geforderte Änderung.

Blau statt Weiß: Neue Linie auch in Silverstone

Die weiße Linie auf den Randsteinen wird mit der gleichen blauen Linie versehen wie in Österreich, um den Fahrern einen besseren Anhaltspunkt zu geben und das Missachten der Streckenbegrenzung besser kontrollieren zu können.

Nach Informationen von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, wird an dieser Stelle nur weit hinten in der Auslaufzone ein Kiesbett verwendet, allerdings ist die FIA der Meinung, dass der Gripunterschied zwischen Auslaufzone und Strecke ausreicht, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen.

Weitere Änderungen wurden in Stowe vorgenommen - offenbar mit Zustimmung der MotoGP-Fahrer, die nächsten Monat in Silverstone fahren werden. Das Kiesbett an der Außenseite von Stowe wurde an einigen Stellen um sechs bis acht Meter in Richtung der Rennstrecke verschoben, und die weiße Linie wurde wie in Copse nach links auf den Randstein am Kurvenausgang verlegt.

In Stowe wurde das Kiesbett etwas dichter an die Strecke gelegt Foto: Alex Kalinauckas

Zwischen den Randsteinen und dem verbreiterten Kiesbett gibt es aber immer noch eine beträchtliche Auslaufzone. Motorsport.com weiß, dass der Plan, in Silverstone das gleiche System wie in Österreich anzuwenden, von der FIA für beide Strecken gleichzeitig entwickelt wurde.

Bei einer Überprüfung der Streckenbegrenzungen im vergangenen Jahr sahen die Verantwortlichen auf diesen beiden Strecken die größten Probleme, sodass für die Rennen in dieser Saison gehandelt werden musste.

Piastri fordert faire Tracklimit-Kontrollen

Wie Motorsport.com erfahren hat, ist es auf anderen Strecken, auf denen das Problem der Streckenbegrenzung ebenfalls auftritt, nicht möglich, neue Kiesbetten anzulegen oder bestehende Kiesbetten zu erweitern. Die FIA wird bei den nächsten Rennen allerdings die Anpassung der weißen Linie als Teil der Lösung einsetzen. Dies würde zumindest die Breite der Randsteine verringern und die Fahrer davon abhalten, an bestimmten Stellen zu weit auszuholen.

Die Ergebnisse der Tracklimit-Lösung in Österreich waren auch in Silverstone noch ein Thema. Williams-Pilot Logan Sargeant und McLaren-Pilot Oscar Piastri ärgerten sich, dass ihnen im Spielberg-Qualifying in Kurve 6 wichtige Rundenzeiten gestrichen wurden.

Durch das Versetzen der weißen Linie wurde die Breite der Streckenbegrenzung um 1,8 Meter verringert. Piastri war so frustriert, dass er seine Q3-Zeit verlor, weil er an dieser Stelle zu weit über die weiße Linie gefahren war, dass er die Situation nach dem Qualifying in den Medien als "peinlich" bezeichnete.

"Für mich gibt es zwei Punkte", resümiert Piastri in Silverstone. "Der erste ist, dass wir, wenn ein Auto die Streckenbegrenzung überschreitet, dies auf faire Art und Weise kontrollieren. Die Beweise, die zur Streichung meiner Runde führten, kamen von einem Hubschrauber, der nur in dieser Runde auf mich gerichtet war."

Diskussionen sind "schmerzhaft für die Fans"

"Es ist ein bisschen schmerzhaft [und der Grund für den Protest von McLaren in dieser Angelegenheit], wenn es andere Leute gibt, die vielleicht auch zu weit gefahren sind und keinen Hubschrauber hatten. Ich denke, es ist ein schmaler Grat und wir müssen einige Diskussionen führen."

"Aber der einfachste Weg, das Problem zu lösen, ist, die weiße Linie [an dieser Stelle] 20 Zentimeter breiter zu machen und sich überhaupt keine Sorgen zu machen", meint Piastri. "Ich wiederhole, was ich letzte Woche gesagt habe: Ich denke, dass die Kameraeinstellung, in der mein Rad halb über dem Beton hängt, fast im Kies, eine wirklich coole Aufnahme ist, die jeder sehen will."

Oscar Piastri glaubt: Das wollen die Fans sehen! Foto: Motorsport Images

"Es war einfach schade, dass wir bei all der Arbeit, die wir in vielen anderen Bereichen geleistet haben, immer noch ziemlich viel Raum für ein Thema gelassen haben, das am Ende für alle ziemlich schmerzhaft ist. Natürlich ist es für mich schmerzhaft, weil die Rundenzeit gestrichen wurde, aber ich denke auch für alle Fans, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand sehen will, ob sie innerhalb der weißen Linie sind oder nicht."

"Es gibt eine weiße Linie, und wenn ich einen halben Meter weiter gefahren wäre, hätte ich meinen Unterboden und mein Auto komplett zerstört und wäre sowieso keine Runde gefahren."

Weitere Anpassungen in Silverstone

An der Strecke in Silverstone wurden weitere, geringfügige Änderungen vorgenommen: Auf der rechten Seite von Village (Kurve 3) wurde ein Randstein entfernt. Dies geht aus der Mitteilung der FIA hervor, die im Namen von Renndirektor Niels Wittich verteilt wurde.

Auf der linken Seite von Chapel und im ersten Teil des Club-Komplexes wurde ein Kiesbett angelegt, wodurch die Asphaltauslaufzone auf der rechten Seite der Strecke auf 1,7 Meter verkleinert wurde. Der Randstein auf der Innenseite des ersten Teils des Club-Komplexes - Kurve 16 - wurde durch Gras ersetzt, und die Auslaufzone auf der linken Seite der Boxengasse wurde ebenfalls mit Gras versehen.

Die weiße Linie auf der linken Seite von Kurve 11 (Becketts) und Kurve 17 (zweiter Teil des Club-Abschnitts) wurde ebenfalls weiter nach links verschoben, ähnlich wie bei den Anpassungen in Copse und Stowe.