Trailer für Netflix-Doku "Drive to Survive": Starttermin steht fest!

Fans der Netflix-Dokumentation "Drive to Survive" können sich schon einmal einen Tag rot im Kalender anstreichen und das Popcorn und den Sekt bereitstellen. Denn der Streamingdienst hat am heutigen Freitag einen Trailer veröffentlicht und den dazugehörigen Starttermin verkündet. Die dritte Staffel der Formel-1-Dokumentation kommt am 19. März 2021 heraus.

Die neueste Staffel begleitet die Formel-1-Saison 2020, die aufgrund der Coronapandemie erst im Juli in Spielberg begann und ihren Abschluss Mitte Dezember in Abu Dhabi fand. Wie im Jahr zuvor haben sich erneut alle zehn Rennställe an der Produktion beteiligt. Nur bei der ersten Staffel über die Saison 2018 hatten sich die Topteams Mercedes und Ferrari verweigert.

So war die Netflix-Crew bereits vor dem Ausbruch der Pandemie bei Events vor Ort und nahm ihren Betrieb zusammen mit der Formel 1 in Österreich wieder auf. Begleitet wurden unter anderem Ferrari beim Grand Prix in Monza, als beide Fahrer spektakulär ausschieden, oder Nico Hülkenberg bei seinem Last-Minute-Einsatz für Sergio Perez in Silverstone.

Die Dokumentation begleitet die Formel-1-Teams bei ihrer Arbeit an den Rennwochenenden und bietet so einen Einblick hinter die Kulissen. Auch einzelne Fahrer werden in Episoden zwischen den Events begleitet und dem Zuschauer auf privater Ebene näher gebracht. So wurde in der ersten Staffel etwa der Entscheidungsprozess Daniel Ricciardos beim Wechsel von Red Bull zu Renault beleuchtet.

Heimlicher Star der Netflix-Serie ist aber Haas-Teamchef Günther Steiner, der durch die Dokumentation einen gewissen Kultstatus erlangen konnte.

Jede der beiden bisherigen Staffeln umfasste jeweils zehn Episoden - wie auch die neueste Staffel, deren vollständiger Trailer in den kommenden Wochen noch gezeigt werden soll. Produziert wird die Dokumentation von Box to Box Films unter der Führung von James Gay-Rees und Paul Martin.

Laut der Formel 1 soll die dritte Staffel Drive to Survive "die bislang dramatischste" werden.

Mit Bildmaterial von LAT.