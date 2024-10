Training Austin: Bestzeit durch Ferrari, Dreher bei Mercedes

Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat beim Trainingsauftakt der Formel 1 zum USA-Grand-Prix 2024 in Austin (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) die beste Rundenzeit erzielt. Mit Soft-Reifen blieb er - ohne jegliche technische Updates am Auto - in 1:33.602 Minuten 0,021 Sekunden vor Teamkollege Charles Leclerc im zweiten SF-24 und zweieinhalb Zehntel vor Max Verstappen im Red Bull und, knapp dahinter, Lando Norris im McLaren.

Haas-Fahrer Nico Hülkenberg belegte Platz elf, geschlagen von Teamkollege Kevin Magnussen, der sich als Achter noch unter die Top 10 brachte - hinter Oscar Piastri im zweiten McLaren und den beiden Mercedes-Fahrern. (Hier das komplette Trainingsergebnis abrufen!)

Im einzigen Freien Training an diesem Wochenende gab es einige, meist harmlose Fahrfehler. Auffällig wurden vor allem die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell, und das kurz nacheinander.

Am Ende der ersten Viertelstunde drehte sich Hamilton eingangs der S-Kurven bei den Kurven 3 und 4 wild von der Rennstrecke, nachdem er sich links an Nico Hülkenberg im Haas vorbeigequetscht hatte. Der Hard-Reifensatz war danach nicht mehr zu gebrauchen und Hamilton am Funk entsprechend zerknirscht.

Russell erfuhr von diesem Zwischenfall und funkte: "Seltsam, ich habe an dieser Stelle etwas ganz Ähnliches erlebt", nämlich einen kleinen Wackler ohne Abflug. Kurz darauf aber stand auch Russell abseits der Linie, weil er sich ausgangs Kurve 1 weggedreht hatte und dann rückwärts den Hügel runtergerollt war.

Schwierigkeiten ganz anderer Art hatte nach 45 Minuten Guanyu Zhou im Sauber: "Ich habe ein Problem, ich habe keine Leistung mehr." Per Funk kam deshalb die Anweisung, er möge "in diesem Gang" bleiben und nicht mehr schalten. Zhou schaffte es damit zurück in die Boxengasse. Dort stürzten sich die Mechaniker auf das Auto, womit sein Training vorzeitig beendet war.

Wenige Minuten vor Schluss hatte Piastri im McLaren eine Schrecksekunde: "Ich habe die Boxeneinfahrt verpasst", funkte er - und fuhr haarscharf an den Banden am Boxeneingang vorbei. Deshalb schloss die Rennleitung kurzzeitig die Boxeneinfahrt und rief eine virtuelle Safety-Car-Phase aus, die aber nur kurz aktiv war.

