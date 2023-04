Training Melbourne: Alonso Schnellster in FT2, Tagesbestzeit für Verstappen

Audio-Player laden

Fernando Alonso (Aston Martin) ist im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Australien 2023 in Melbourne Bestzeit gefahren. Zweiter wurde Charles Leclerc (Ferrari) mit einem Rückstand von 0,445 Sekunden. Doch die absolute Freitagsbestzeit blieb bei Max Verstappen (3./Red Bull), der seine Bestzeit schon im ersten Freien Training aufgestellt hatte.

Denn das Nachmittagstraining im Albert Park begann zwar auf trockener Strecke, doch schon früh in der Session setzte Regen ein, der nach und nach zunahm. So ist die Zeitentabelle letztendlich wenig repräsentativ. Das Vormittagstraining deutet eher darauf hin, dass Verstappen und Red Bull auch in Australien haushohe Favoriten sind.

George Russell (Mercedes/+0,785) sicherte sich Platz 4 im zweiten Training, vor Carlos Sainz (Ferrari/+0,808), Esteban Ocon (Alpine/+0,838), Sergio Perez (Red Bull/+1,196) und Lando Norris (McLaren/+1,289).

Nico Hülkenberg (Haas) wurde mit 1,307 Sekunden Rückstand auf Alonso Neunter. Im teaminternen Duell gegen Kevin Magnussen (19.) setzte er sich diesmal um 1,072 Sekunden durch.

Normalerweise sind die Longrun-Simulationen für das Rennen am Freitagnachmittag die wichtigste Übung. Dem machte diesmal aber das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Nach ein paar Minuten begann es zu tröpfeln, im Laufe der Session nahm der Regen weiter zu. Zu Halbzeit fuhr Leclerc einen Run auf Slicks, funkte dann aber: "Das hat so keinen Sinn."

Von da an wurden bis zum Ende der Session Regenreifen (Intermediates) eingesetzt. Damit waren klarerweise keine Zeitenverbesserungen möglich. Und auch etwaige Longrun-Rundenzeiten waren so obsolet, weil das Qualifying am Samstag wahrscheinlich und das Rennen am Sonntag ziemlich sicher bei Trockenheit stattfinden werden. Zur Wettervorhersage!

Wie lief das erste Freie Training?

Am Vormittag, da noch bei strahlendem Sonnenscheint, hatte Verstappen Bestzeit erzielt, rund eine halbe Sekunde vor Hamilton, Perez, Alonso und den beiden Ferraris. Und das, obwohl er mit dem Handling nicht zufrieden war. Sowohl das Schalten als auch das Bremsen bereitete dem zweimaligen Weltmeister Kopfschmerzen.

Das erste Training musste auch zweimal unterbrochen werden. Bei der ersten roten Flagge war ein Ausfall der FIA-Technik der Grund, weil den Teams die GPS-Positionen ihrer Fahrzeuge nicht mehr übermittelt werden konnte. Bei der zweiten war es dann Logan Sargeant (Williams), der mit einem Elektrikproblem ausrollte und auch in FT2 nicht fuhr. Zum FT1-Bericht!

Qualifying und Rennen live im TV, wo gibt's das?

Noch am Freitagabend gibt's auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auch eine ausführliche Nachbereitung des Freitagstrainings mit einer Longrun-Analyse auf Basis von Daten des Technologieunternehmens PACETEQ.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.