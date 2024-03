Treffen mit Erdogan: FIA arbeitet an Formel-1-Rückkehr in die Türkei

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem hat mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan über eine mögliche Rückkehr des Grands Prix der Türkei in der Formel 1 gesprochen. Beide trafen sich am Sonntag im Badeort Marmaris.

Gastgeber des Treffens waren der ehemalige türkische Rallye-Meister und Mitglied des Motorsport-Weltrats der FIA (WMSC), Serkan Yazici, sowie Eren Üclertopragi, der Präsident des türkischen Automobilsportverbandes TOSFED.

Zu den jüngsten Gesprächen sagt FIA-Präsident Sulayem: "Es war mir eine Freude, mit Präsident Erdogan zusammenzutreffen. In unseren Gesprächen ging es um eine Reihe von Themen. Wir haben über die Möglichkeit einer Rückkehr der Formel 1 und der Rallye-Weltmeisterschaft WRC in die Türkei gesprochen."

"Der Istanbul Park ist eine moderne Rennstrecke, die bei den Fahrern beliebt ist, und die Stadt Istanbul ist eine blühende Metropole, die eine Rückkehr der Formel 1 mit offenen Armen empfangen würde", betont der FIA-Präsident.

Zudem verfüge der TOSFED über einen "einen reichen Erfahrungsschatz bei der Organisation und dem Management großer Motorsportveranstaltungen". "Wenn die Sterne günstig stehen, könnten beide Weltklasse-Events in die Türkei zurückkehren."

Die Türkei richtete von 2005 bis 2011 einen Formel-1-Grand-Prix auf dem Istanbul Park Circuit aus und kehrte in den von Covid betroffenen Jahren 2020 und 2021 in den Kalender zurück. In der WRC war das Land Gastgeber von zehn WM-Veranstaltungen, von 2003 bis 2010 (mit Ausnahme von 2007) und 2018 bis 2020.

Das Bestreben der FIA, die Türkei wieder in den Formel-1-Kalender aufzunehmen, geht auf einen Vorstoß der Eigentümer des Istanbul-Parks zurück, einen neuen Rennvertrag zu erhalten. Der Vertrag des derzeitigen Pächters Intercity ist ausgelaufen, und die Generaldirektion hat eine neue Ausschreibung veröffentlicht.

Darin wird unter anderem eine Pachtgebühr von 117 Millionen Dollar für die Vertragsdauer erhoben. Außerdem werden die neuen Eigentümer dazu aufgefordert, eine Aufnahme in den Formel-1-Kalender ab 2026 garantieren zu müssen.

So heißt es in dem Ausschreibungsvertrag: "Der Auftragnehmer garantiert, dass auf dem Grundstück Formel-1-Rennen stattfinden werden, und zwar indem innerhalb eines Monats nach Unterzeichnung des Vertrags eine Vereinbarung über die Durchführung von Formel-1-Rennen auf unserem Grundstück getroffen wird."

"Sollte dies nicht der Fall sein, wird der Vertrag gekündigt und die hinterlegten Garantien werden als Einnahmen der Verwaltung verbucht." Wer den Zuschlag erhält, soll im April bekannt gegeben werden. Er wird auch für Investitionen in die Entwicklung der Rennstrecke und ihrer Umgebung verantwortlich sein.

