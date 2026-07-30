Trotz 50 Punkten Vorsprung: Mercedes bremst Antonelli-Erwartungen

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli ist mit einem Abstand von 50 Punkten zu seinen Verfolgern in die Formel-1-Sommerpause 2026 gegangen. Einen so großen Vorsprung zur Saisonmitte hat in der Geschichte der Königsklasse bislang noch niemand verspielt.

Trotzdem weigert sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiterhin, Antonelli für die zweite Hälfte des Jahres als großen WM-Favoriten zu bezeichnen. "Es ist noch zu früh, um das zu sagen", bremst der Österreicher und erklärt: "Ich bin abergläubisch."

"Auch wenn der Vorsprung 50 Punkte beträgt, stehen noch so viele Rennen aus, dass zwei Ausfälle das Blatt massiv wenden können. Und bei der Zuverlässigkeit waren wir bisher nicht gerade überragend", erinnert der Mercedes-Teamchef.

Tatsächlich gewann Antonelli in diesem Jahr zwar bislang sechs Rennen, hat aber durch technische Probleme in Barcelona und Silverstone auch schon zwei Nullnummern auf dem Konto. Teamkollege George Russell sah in Montreal nach einem Defekt ebenfalls nicht die Zielflagge.

"Deshalb müssen wir einfach weiterhin jeden einzelnen Tag vom Freitag bis zum Sonntag optimal nutzen, und dann reicht das hoffentlich am Ende aus", so Wolff. Und auch Antonelli selbst prophezeit gegenüber Sky, dass es noch "sehr eng" werden könnte.

Wer hat überhaupt noch realistische WM-Chancen?

Er betont: "McLaren hat einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Ferrari war an diesem Wochenende [in Ungarn] schnell, und Max [Verstappen] darf man niemals abschreiben. Es wird also ein wirklich harter Kampf werden", glaubt der Italiener.

Die Frage ist allerdings, wer in der zweiten Saisonhälfte überhaupt noch in den WM-Kampf eingreifen kann. Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat als engster Antonelli-Verfolger aktuell 50 Punkte Rückstand, Mercedes-Teamkollege Russell auf P3 bereits 59 Zähler.

Charles Leclerc dürfte als WM-Vierter mit bereits 81 Punkten Rückstand maximal noch Außenseiterchancen haben, und bei Lando Norris und Max Verstappen beträgt der Rückstand bereits 91 beziehungsweise sogar 110 Zähler.

Zwar zeigte Verstappen 2025, dass man ihn im WM-Kampf grundsätzlich immer auf der Rechnung haben sollte. Realistisch gesehen bräuchte Red Bull aber weitere (große) Fehler von Mercedes, um in diesem Jahr noch einmal in den Titelkampf zu kommen.

Trotzdem betont Antonelli, Mercedes müsse auch in der zweiten Saisonhälfte "einfach die Messlatte immer höher legen und gestärkt zurückkommen. Denn es wird ein sehr harter Kampf werden."