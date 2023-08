Trotz Ausfall: Spa hat Oscar Piastri "viel Selbstvertrauen" gegeben

"Ich nehme trotzdem viel Selbstvertrauen daraus mit", resümiert Oscar Piastri nach dem Formel-1-Wochenende in Spa 2023. Der Rookie schied im Rennen zwar gleich in der ersten Runde aus, zeigte bis dahin allerdings einen extrem starken Auftritt in Belgien.

Das ging bereits mit einem zweiten Platz im Training am Freitag los, es folgten Platz sechs im Qualifying und jeweils Rang zwei in Shootout und Sprint am Samstag. In allen Sessions landete der McLaren-Pilot dabei vor seinem Teamkollegen Lando Norris.

"Ich denke, unsere Qualifying-Pace war sehr gut, besonders bei diesen schwierigen Bedingungen. Ich war sehr zufrieden mit meiner Fahrweise und meiner Pace, und natürlich war meine erste Top-3-Platzierung [im Sprint] ein großes Highlight", freut er sich.

Im Rennen kollidierte er dann zwar gleich in der ersten Kurve mit Ferrari-Pilot Carlos Sainz. Doch ein weiteres Topergebnis wäre am Sonntag wohl ohnehin nicht möglich gewesen, weil es dort trocken war und das Set-up des McLaren nicht zu den Bedingungen passte.

Seinen Ausfall kann Piastri nach dem bis dahin starken Wochenende daher verschmerzen. "Ich weiß nicht, was bei unserer Pace [im Rennen] überhaupt möglich gewesen wäre", zuckt er die Schultern und erklärt: "Ich nehme das Positive mit."

Und damit meint der Australier nicht nur das Rennen in Belgien, sondern sein erstes halbes Jahr als Formel-1-Pilot insgesamt. "Es waren arbeitsreiche sechs Monate, viel arbeitsreicher als alle anderen sechs Monate in meinem Leben", berichtet Piastri.

Er wolle die Sommerpause daher nun "genießen, um neu anzufangen und durchzugehen, was gut und was schlecht war. Und hoffentlich können wir in der zweiten Saisonhälfte angreifen", so der Australier, der noch auf sein erstes echtes Formel-1-Podium wartet.

Glock attestiert Piastri "große Zukunft"

Zumindest der Sprint in Spa hat aber einen Vorgeschmack darauf gegeben, was vom 22-Jährigen in Zukunft noch zu erwarten sein könnte. Experte Timo Glock schreibt in seiner Kolumne für 'Sky' zum Beispiel, Piastri habe am Wochenende "ein Ausrufezeichen" gesetzt.

"Er hat [abgesehen vom Unfall] sonst das gesamte Wochenende einen Top-Job gemacht und mit Speed überzeugt. Für einen Rookie, der das erste Mal in der Formel 1 in Spa-Francorchamps gefahren ist, war das sehr beeindruckend", findet Glock.

Er erklärt: "Das sieht man daran, dass er es selbst auf Rennstrecken, auf denen er mit einem Formel-1-Auto noch nicht unterwegs war, schafft, sich in kürzester Zeit an Lando Norris heranzuarbeiten. Spätestens im Qualifying ist er dann auf Augenhöhe."

"Das macht er konstant und richtig gut. Er wird in der Zukunft mit Sicherheit einer sein, der mit Talent überzeugen wird und der Max Verstappen unter Druck setzen kann, wenn er die richtigen Möglichkeiten hat", vermutet der Experte.

