Trotz Bitte der Fahrer: FIA will Strecke vor dem Rennen nicht zusätzlich reinigen

Laut Ferrari-Pilot Carlos Sainz haben die Formel-1-Piloten den Automobil-Weltverband (FIA) gebeten, die erste Kurve vor dem Grand Prix von Miami zu säubern, um das Risiko eines Startcrashs zu verringern.

Bereits während des gesamten Wochenendes kritisierten die Fahrer die neue Strecke, insbesondere den sich ständig auflösenden Asphalt, der nur eine Rennlinie ermöglicht. Sergio Perez bezeichnet den Belag der Strecke als "ein Witz".

"Beim Start könnte es ganz schön knifflig werden mit der Innen- und Außenseite der ersten Kurve. Daher haben wir die FIA gebeten, dafür zu sorgen, dass die Strecke für den Start so sauber wie möglich ist, weil wir Fehler von Fahrern sehen könnten, die wirklich keine Schuld daran haben", erklärt Sainz.

FIA sieht keine zusätzliche Reinigung der Strecke vor

"Im Grunde genommen ist es so, als würde man auf einer trockenen Strecke fahren, aber außerhalb der Strecke fühlt es sich an, als ob es nass wäre. Deshalb brauchen wir da ein bisschen Hilfe von der Rennleitung."

Dem Vernehmen nach hat die FIA den Wunsch der Fahrer nach einer Reinigung in Kurve eins zwar vernommen, plant aber kein zusätzliches Kehren oder Reinigen der Strecke, weil ohnehin die gesamte Fahrbahn vor jeder Session gekehrt wird.

Während der Freien Trainings war deutlich zu sehen, welch große Probleme die Fahrer mit dem Asphalt hatten. Neben vielen Drehern gab es auch einige heftigere Abflüge von Carlos Sainz, Esteban Ocon und Valtteri Bottas, die belegen, dass ein Abkommen von der Ideallinie aufgrund des Mangels an Grip verheerende Folgen haben kann.

Fehlender Grip wird Überholmanöver erschweren

Sainz geht zwar davon aus, dass "Überholmanöver auf den drei langen Geraden möglich sind", jedoch befürchtet er, dass der fehlende Grip neben der Ideallinie die Fahrer dazu zwingen wird, etwas konservativer im Zweikampf zu fahren.

Die Boxenausfahrt in Miami, die in Kurve zwei mündet, könnte beim Rennen zu einem Schlüsselfaktor werden, da die Fahrer mit kalten Reifen auf einer Linie mit wenig Grip und dabei möglicherweise mit anderen Autos Rad an Rad fahren werden.

Dave Robson, Leiter der Fahrzeugperformance bei Williams, sagt, dass insbesondere die hinteren Fahrer beim Start "den Mangel an Grip akzeptieren" müssen, um Boden gut zu machen. Er deutet zudem an, dass der fehlende Grip an der Boxenausfahrt "interessant sein wird".

"Wenn ein Auto aus der Boxengasse kommt, wird es knifflig, falls man sich in einem Zweikampf befindet. Dieser ganze Bereich wird für einige interessante Rad-an-Rad-Duelle sorgen", so Robson.

