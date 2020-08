Trotz Bottas-Problemen: Keine Änderung an Mercedes-Rennanzügen

Auch wenn sich Valtteri Bottas in Spanien darüber beschwert hat, dass sein neuer schwarzer Rennanzug deutlich heißer wird als der alte, wird Mercedes in Belgien nichts an seinen Rennanzügen verändern. Trotzdem geht Bottas davon aus, dass die Probleme aus Barcelona nicht noch einmal auftreten werden.

Mercedes hatte sein Auto als Zeichen gegen Rassismus vor dem Saisonstart schwarz lackiert und auch die Overalls der Fahrer entsprechend designt. Bei Streckentemperaturen von fast 50 Grad Celsius hatte Bottas vor zwei Wochen angemerkt, dass die schwarzen Anzüge ziemlich heiß werden. Drei Kilo soll er nach eigener Aussage während des Rennens verloren haben.

"Es war ziemlich heiß im Auto", sagt der Finne. Doch ob die Hitze mit der Farbe oder vielleicht doch mit dem neuen Material zu tun hat, weiß er nicht. Denn die Anzüge müssen in diesem Jahr etwas dicker sein als zuvor - auch das könnte zu seinem Problem beigetragen haben.

Für Spa wurden die Anzüge nicht verändert: "Ich glaube, die Overalls sind die gleichen. Aber ich glaube auch, dass es das vielleicht heißeste Rennen der Saison war." Mit erneuten Problemen rechnet er in Belgien nicht. Dort sollen die Temperaturen maximal an 20 Grad Celsius kratzen.

